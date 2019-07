"Wystartuję w tych wyborach do Senatu" - napisał Bogdan Zdrojewski na Twitterze. Kandydować do Senatu będzie także jego żona. Nie ujawnili jednak, z jakich list wystartują.

Zdjęcie Bogdan Zdrojewski był w poprzedniej kadencji europosłem /Aleksiej Witwicki /Agencja FORUM

"Moja decyzja o niekandydowaniu w jesiennych wyborach została albo niezrozumiana albo źle przyjęta. W wyniku wielu rozmów, rozmaitych presji, także odpowiedzialności za finalny wynik wyborczy, zmieniłem zdanie. Wystartuję w tych wyborach do Senatu. Mam nadzieję na sukces opozycji" - napisał Bogdan Zdrojewski na Twitterze.



Zdrojewski, który w poprzedniej kadencji był europosłem PO, w ostatnich wyborach nie znalazł się nawet na listach wyborczych. W rozmowach z mediami nie ukrywał swojego żalu do szefa PO Grzegorza Schetyny i wróżył partii porażkę w jesiennych wyborach.



"Mam dwie propozycje startu do Sejmu i trzy do Senatu. Czekam na propozycje Grzegorza Schetyny, jeśli chodzi o listy. Mój ewentualny start w wyborach może być tylko i wyłącznie wyrazem skrajnego sprzeciwu wobec tego, co zaproponuje" - mówił w rozmowie z Interią Bogdan Zdrojewski.



Żona byłego europosła Barbara Zdrojewska także ogłosiła na Twitterze, że zamierza kandydować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Obydwoje zamierzają dostać się do Senatu. Nie ujawnili jednak, z jakich list wystartują.



We Wrocławiu, który był dotychczas okręgiem obojga polityków, kandydatami do Senatu z PO mają być prof. Alicja Chybicka, Ewa Wolak i Aleksander Marek Skorupa.

Pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Zdrojewscy mogą wystartować z list PSL.