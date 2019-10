- Jestem gotowy stanąć do rywalizacji i będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu - powiedział w środę poseł PO-KO Borys Budka. Dodał, że dzisiaj w Platformie potrzeba zmian, ponieważ bez tej zmiany nie będzie możliwe zwycięstwo w przyszłości.

Zdjęcie Borys Budka /Krystian Maj /Agencja FORUM

Budka stwierdził na antenie TVN24, że w Platformie potrzeba zmian. "Gdyby wszytko było dobrze, to wygralibyśmy wybory parlamentarne. Udało nam się wspólnie wygrać wybory w Senacie (...) natomiast w Sejmie trochę zabrakło. I teraz, bez takiej - mówię specjalnie tę nazwę - 'dobrej zmiany', nie będzie możliwe zwycięstwo w przyszłości" - zaznaczył.

Dopytywany, czy zatem chce być szefem Platformy powiedział, że o decyzjach personalnych w samej PO będzie mowa w najbliższym czasie. "Jestem przekonany, że PO potrzebuje zmian, a ja sam jestem przygotowany do tego, by - jeśli będę miał taki mandat zaufania od koleżanek i kolegów - podjąć się tej roli" - powiedział Budka.

Podkreślił, że teraz najważniejsze jest, aby opozycja przejęła władze w Senacie, a drugi etap to wybory prezydium i przewodniczącego klubu. "I tu jestem gotowy stanąć do tej rywalizacji, by prosić moje koleżanki i kolegów, byśmy wspólnie tak ułożyli ten klub, by każdy znalazł w nim miejsce (...) Będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu" - stwierdził Budka.

Dodał, że jeżeli będzie dla niego kontrkandydat na to stanowisko, to będzie to "sportowa rywalizacja".