​Borys Budka: Chciałbym wygrać z premierem

"Chciałbym uzyskać lepszy wynik od premiera Morawieckiego, ale oddałbym wszystko - łącznie ze swoim wynikiem - żeby nasza drużyna okazała się lepsza od przeciwników" - powiedział w piątek lider listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu nr 31 Borys Budka.

Zdjęcie Borys Budka /Magdalena Pasiewicz /East News

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej przedstawił w piątek na Rynku w Katowicach kandydatów do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w katowickim okręgu nr 31, której jest liderem. "Jedynką" na liście PiS w tym okręgu jest premier Morawiecki.

Pytany, czy czuje presję, by zdobyć wyższe poparcie od szefa rządu Budka powiedział: "Oczywiście bardzo bym chciał uzyskać jako lider lepszy wynik od premiera Morawieckiego, ale zapewniam, że oddałbym wszystko, łącznie ze swoim wynikiem, żeby cała nasza drużyna okazała się lepsza od naszych przeciwników i wierzę, że tak się stanie".

"Nie wpadamy z wizytą, jak Mateusz Morawiecki"

Jego zdaniem Koalicja Obywatelska powinna zdobyć w okręgu katowickim - gdzie do obsadzenia jest 12 poselskich mandatów - co najmniej połowę, czyli 6. "Mamy to szczęście, że mamy świetną i bardzo równą listę. Jestem przekonany, że co najmniej 12 osób ma takie same szanse, żeby te 6 mandatów uzyskać" - dodał Borys Budka.

Na drugim miejscu na katowickiej liście KO znalazła się pos. Ewa Kołodziej, na trzecim - poseł Marek Wójcik, a na czwartym - szefowa śląskiej Nowoczesnej posłanka Monika Rosa. "Z pewnością nie zabraknie nam sił, energii, determinacji do tego, żeby przekonywać mieszkańców Śląska, okręgu, całego województwa do naszego programu i naszej wizji Polski" - powiedziała.

"Jesteśmy stąd, mieszkamy tutaj, mamy swoje rodziny - nie wpadamy tylko raz na jakiś czas z wizytą, jak Mateusz Morawiecki, dlatego doskonale wiemy, że po pierwsze - chcemy oddychać czystym powietrzem, nie chcemy się dusić wychodząc z domów, chcemy mieszkać w przyjaznym zielonym środowisku i otoczeniu, dlatego naszym priorytetem z pewnością będzie walka z kryzysem klimatycznym i ochrona środowiska" - dodała Monika Rosa. Zapowiedziała też walkę z mową nienawiści, wprowadzenie związków partnerskich oraz uznanie języka śląskiego za język regionalny.

Zablokowanie importu węgla ze Wschodu

Pytany o przyszłość górnictwa Budka uznał za konieczne zablokowanie importu węgla ze Wschodu. "Nie może być tak, że ktoś z jednej stroy mówi, że wspiera polskie górnictwo, a jednocześnie zezwala na import taniego, gorszej jakości węgla ze Wschodu. Doprowadzimy też do tego, że energia na Śląsku będzie tańsza, w całej Polsce będzie tańsza. To jest możliwe tylko wówczas, gdy postawimy na odnawialne źródła energii, na energetykę rozproszoną, energetykę prosumencką. Doprowadzimy do tego, że osobom prywatnym będzie opłacało się nie tylko produkować energię, ale również ją sprzedawać po to, by obniżyć ceny" - powiedział Budka.

Jego zdaniem transformacja energetyczna jest konieczna, by żyć w przyjaznym środowisku, mieć tańszą energię i bezpieczniejsze miejsca pracy na Śląsku.

Piąte miejsce na katowickiej liście KO zajmuje poseł Wojciech Król, szóste - radna wojewódzka Urszula Koszutska, siódme - były wicemarszałek woj. śląskiego, szef klubu radnych KO w Sejmiku Woj. Śląskiego Michał Gramatyka, ósme - były prezydent Chorzowa, a obecnie radny wojewódzki Marek Kopel.

Dziewiątą pozycję zajmuje reprezentująca Śląskie Porozumienie Wyborcze Marta Bainka, 10 - Łukasz Ściebiorowski, 11 - Agnieszka Harmata, 12 - Przemysław Sobieszczuk, 13 - Anna Zasada-Chorab, 14 - Bartosz Karcz, 15 - Michał Palka, 16 - Alina Bednarz, 17 - Karina Siwiec-Magielnicka, 18 - Patrycja Pelka, 19 - Danuta Kontny, 20 - Małgorzata Gościniak, 21 - Grażyna Kulik (Zieloni), 22 - Marta Glamb, a ostatnie, 24. miejsce na liście zajmuje Ilona Kanclerz, reprezentująca Śląską Partię Regionalną, która w ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o prezydenturę w Katowicach.

Koalicję Obywatelską tworzą: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, a w woj. śląskim dodatkowo Śląskie Porozumienie Wyborcze, w którego skład wchodzą: Śląska Partia Regionalna, Ruch Autonomii Śląska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego oraz Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość.