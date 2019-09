"PO jako partia ma takie same możliwości finansowe jak PiS" - przypomniał szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński, komentując słowa lidera PO, Grzegorza Schetyny, który domaga się ujawnienia kosztów sobotniej konwencji wyborczej PiS w Lublinie.

"Wzywam prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa sztabu wyborczego PiS Joachima Brudzińskiego, żeby ujawnili, ile kosztowała sobotnia konwencja PiS w Lublinie" - powiedział w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna.

"Panie Grzegorzu, proszę nie pochlipywać i nie rozpaczać. PO jako partia, ma takie same możliwości finansowe jak PiS, więc te Pana żale i pretensje są śmieszne i żałosne jak wasza wczorajsza konwencja" - napisał na Twitterze szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński w odniesieniu do tych słów Schetyny.

Do wypowiedzi lidera PO odniósł się również pełnomocnik wyborczy KW PiS Krzysztof Sobolewski, który w swoim wpisie na Twitterze napisał, że zaprasza Schetynę "do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym KW PiS, które zostanie złożone do PKW w kodeksowym terminie po wyborach".

W sobotę odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło przedstawili program wyborczy PiS. Podniesienie pensji minimalnej do 3000 zł na koniec 2020 r., do 4000 zł w 2023 r., druga trzynasta emerytura w 2021 r. i pełne dopłaty do hektara dla rolników - znalazły się w "hattricku Kaczyńskiego", który prezes PiS przedstawił na sobotniej konwencji.