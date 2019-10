Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z wyborów do Senatu z 86 okręgów. Na razie Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 42 mandaty.

Zdjęcie Cząstkowe wyniki wyborów do Senatu /INTERIA.PL

Według cząstkowych wyników Koalicja Obywatelska zdobędzie 37 mandatów senatorskich, Polskie Stronnictwo Ludowe trzy mandaty, a Lewica jeden. Trzy mandaty trafią do kandydatów niezależnych.

Reklama

Oznacza to, że walka o większość w Senacie dla PiS będzie się ważyć do końca liczenia głosów. Jak była ona zacięta, pokazuje przypadek Stanisława Gawłowskiego z KO. W Koszalinie uzyskał on 44 956 głosów. Niewiele więcej, niż jego konkurenci: Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 636 głosów, a Krzysztof Berezowski (KWW Niezależny - K.Berezowski) 43 933 głosów. W tym okręgu w ramach tzw. paktu senackiego opozycja nie wystawiła wspólnego kandydata.