Trwa debata wyborcza w TVN24. Udział w niej biorą: Marcin Horała (PiS), Izabela Leszczyna (KO), Adrian Zandberg (Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-KP) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja). Zapraszamy do relacji na żywo.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Karol Makurat /Reporter

Adrian Zandberg: Nam ręka nie zadrży, kiedy trzeba będzie zagłosować, by ukarać łamiących konstytucję



Reklama

Kosiniak-Kamysz do posła PiS: Konstytucji nie trzeba nosić, tylko jej przestrzegać. (Poseł PiS pochwalił się, że jako jedyny przyniósł tekst Konstytucji)



Marcin Horała: To Prawo i Sprawiedliwość broni sprawiedliwości i polskiej Konstytucji.



Pytanie zadaje Grzegorz Kajdanowicz: Czy po wyborach, sędziowie TK, którzy zostali wybrani z naruszeniem prawa powinni być odwołani?



Koniec rundy o ekologi. IV runda - praworządność.



Adrian Zandberg: Powinniśmy wyjść z węgla do 2035. To nie kwestia ambicji tylko elementarnej odpowiedzialności.



Izabela Leszczyna: Szanujemy aktywistów klimatycznych. Oczywiście, ze nie da się odejść od węgla natychmiast. Węgiel w Polsce jednak się kończy. Trzeba przeprowadzić transformację, ale taką, jaką proponowaliśmy w naszym "programie dla Śląska".



Krzysztof Bosak: 80 proc. naszej energii na razie pochodzi z węgla. Nie negujemy tego, że trzeba wspierać odnawialne źródła energii.



Lider PSL: Marnujemy ogromne ilości wody.



Riposta Władysława Kosiniaka-Kamysza do posła PiS: To wy sprowadzacie węgiel z Rosji.



Poseł Horała: Odejście od węgla musi się odbywać w sposób nie szkodzący polskiej gospodarce.



Kolejne pytanie: Czy zgadzacie się, że węgiel to już nie "czarne złoto"?



Krzysztof Bosak: Program "czyste powietrze" to kropla w morzu potrzeb. Nie myślicie jak spowodować impuls rynkowy, żeby ludzie sami chcieli wymienić piece.

Lider PSL: Powinniśmy postawić na odnawialne źródła energii.



Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował aktywistom klimatycznym.



Izabela Leszczyna: Dzisiaj mamy ministrów niszczenia środowiska. Mamy prezydenta, który nie wierzy w zmiany klimatyczne.



Marcin Horała: My przywracamy zaostrzone normy smogowe.



Zandberg: Lewica proponuje wymianę pieców finansowany z budżetu centralnego. Zagrożenie jest poważne, coraz więcej osób choruje na astmę. Proponujemy wsparcie samorządów. Musimy zaczać przestrzegać europejskich norm.



Monika Olejnik: Jak skutecznie walczyć ze smogiem?



Rozpoczyna się III część: Klimat i ekologia.



Koniec II części debaty.



Lider PSL do Marcina Horały: Obłudne jest to, że mówicie o etyce nie zmieniając ustawy.



Marcin Horała: Trwa atak koalicji anty-PiS. My gwarantujemy, żeby Polacy nie musieli dofinansowywać metody, na którą nie pozwala im sumienia.



Władysław Kosiniak-Kamysz: In vitro powinno być finansowane. Rząd PiS-u jest w tym obłudny, bo nie zmienił nic w ustawie o in vitro. Rząd PiS pozbawił najbiedniejszych możliwości in vitro. Innych na niego stać.



Adrian Zandberg: In vitro powinno być finansowane z budżetu państwa, jak inne świadczenia medyczne. To jednak nie rozwiąże problemów demograficznych w Polsce.



Izabela Leszczyna: Oczywiście, że jesteśmy za finansowaniem in vitro.



Monika Olejnik zapytała o powrót do finansowania in vitro z budżetu państwa.



Riposta lidera PSL: Trzeba podnieść po prostu kwotę wolną od podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To realna wolność gospodarcza.



Adrian Zandberg: To jest moment, w którym można odpowiedzialnie podnieść płacę minimalną. W przeciwieństwie do panów z PiS-u ja nie będę wróżyć, ile za jakiś czas będzie wynosiła płaca minimalna. My chcemy 60 proc. średniego wynagrodzenia.



Przedstawicielka KO: Płaca minimalna powinna wynosić 50 proc. średniej płacy.



Izabela Leszczyna: Pan poseł Horała zapomniał dodać, że wprowadziliście szereg nowych podatków.



Riposta Krzysztofa Bosaka: Szanowny Panie, podwyższyliście podatki, ZUS jest wyższy niż kiedykolwiek. Wykonaliście pozorowane ruchy w kampanii wyborczej.



Poseł PiS: Chcemy, żeby Polacy dobrze zarabiali. Mamy cały pakiet propozycji dla przedsiębiorców m. in. proporcjonalny ZUS i miliard wsparcia



Kosiniak-Kamysz: Najlepszym sposobem byłoby podniesienie kwoty wolnej od podatku.



Krzysztof Bosak: Płaca minimalna powinna rosnąć proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego.



Zdjęcie Debata w TVN24 / Piotr Molecki / East News

Koniec pierwszej rundy. Część druga: Polityka socjalna i gospodarka.



Leszczyna: 21 dni oczekiwania do specjalisty i 60 minut oczekiwania na SOR





Poseł PiS atakuje samorządy.



Riposta Kosiniaka-Kamysza do posła Horały: Oddziały są zamykane i zmniejszyła się za waszych rządów liczba łóżek.



Izabela Leszczyna: Jedyny sukces PiS to skrócenie kolejek do leczenia zaćmy. Chodzi o to, żeby w kolejkach nie umierali ludzie chorzy na raka.



Riposta Adriana Zandberga do posła Horały: Nie jesteście wiarygodni. To wy zamykacie oddziały polskich szpitali.



Poseł PiS: W nowej kadencji skrócimy kolejki do specjalistów.



Horała: To, że Polacy muszą czekać na operacje odziedziczyliśmy po poprzednikach.



Lider PSL: Nich wygra partia zdrowia.



Kosiniak-Kamysz: Ja, jako lekarz, zrobię wszystko, by uzdrowić polską służbę zdrowia.



Pytanie zadaje Grzegorz Kajdanowicz: Czy jest zgoda na ponadpartyjny plan ratunkowy dla służby zdrowia?



Riposta Marcina Horały: Po poprzednikach odziedziczyliśmy kolejki do operacji zaćmy. Nie da się w cztery lata zreformować wieloletnich zaniedbań.

Adrian Zandberg: Wydajemy zdecydowanie za mało na publiczną ochronę zdrowia. Te pieniądze pozwolą na to, żeby skrócić kolejki, zwiększyć dostępność do lekarzy.



Izabela Leszczyna (KO): Rząd PiS-u wydłużył jak żaden rząd dotychczas kolejki do specjalistów. Koalicja Obywatelska wie co trzeba zrobić, żeby naprawić ochronę zdrowia.

Pierwsza riposta. Lider PSL do posła PiS: "Proszę przyjść na SOR i porozmawiać z osobami, które czekają po 17 godzin". Wytknął także, że podczas rządów PiS wydłużyły się kolejki do lekarzy specjalistów.



Horała: Pakiet badań dla osób po 40. roku życia



Marcin Horała: PiS wygospodarował więcej pieniędzy na służbę zdrowia.



Krzysztof Bosak: Cały system jest źle skonstruowany. Jest skrajnie scentralizowany, niedoskonały.



Lider PSL: Proponujemy pakt na rzecz zdrowia. Bez zwiększonego sfinansowania nie ma szans na większą dostępność.

Władysław Kosiniak-Kamysz na początku wytknął nieobecność liderów PiS i PO.



Prowadząca Monika Olejnik pyta co zrobić, żeby zreformować służbę zdrowia.



Pierwsza runda: służba zdrowia.



Rozpoczyna się debata. Prowadzący przedstawiają uczestników.



Goście i prowadzący są już w studiu.

Zdjęcie Uczestnicy debaty i prowadzący dziennikarze TVN24 / Piotr Molecki / East News

W ostatniej chwili sztab PiS zmienił przedstawiciela. Jacka Sasina zastąpi poseł Marcin Horała.



Debatę poprowadzą dziennikarze TVN24: Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz.

Zdjęcie Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz / Piotr Molecki / East News

Komitety wyborcze reprezentują odpowiednio: Jacek Sasin (KW Prawo i Sprawiedliwość), Izabela Leszczyna (KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni), Adrian Zandberg (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej), Władysław Kosiniak-Kamysz (KW Polskie Stronnictwo Ludowe), Krzysztof Bosak (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość).



Kolejność odpowiedzi na pytania ustalono losowo.



Wygląda ona następująco: PSL, KO, SLD, Konfederacja i PiS.



Przypomnijmy zasady: Kandydaci nie będę znali wcześniej treści pytań. Na każdą z odpowiedzi uczestnikom debaty przysługuje minuta. Możliwa jest także dyskusja - uczestnicy będą mogli skorzystać z 30-sekundowej riposty po zakończeniu odpowiedzi przez innego mówcę. Debata zakończy się rundą minutowych podsumowań.



Debata planowo ma się rozpocząć się o 19:25 i potrwa ok. 90 minut. Uczestnicy odpowiedzą na pytania w czterech kategoriach: zdrowie, polityka socjalna i gospodarka, klimat i ekologia, praworządność.