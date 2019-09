​Wybory parlamentarne już za kilkadziesiąt dni. Jak politycy chcą zmienić kraj? RMF FM, "Dziennik Gazeta Prawna" i Interia.pl zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska" z udziałem polityków z największych ugrupowań. W poniedziałek rozmawialiśmy o edukacji.

Tematem pierwszej debaty wyborczej RMF FM, "Dziennika Gazety Prawnej" i Interii z serii "Po prostu Polska" była edukacja.

Udział w niej wzięli:

Prawo i Sprawiedliwość - szef MEN Dariusz Piontkowski ,

, Koalicja Obywatelska - Urszula Augustyn,

PSL-Koalicja Polska - Piotr Zgorzelski,



Lewica - prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak,

Konfederacja - Artur Dziambor.

Pierwszy segment

Jakie podwyżki dostaną nauczyciele w 2020 roku? - to pierwsze pytanie w debacie.



"Co najmniej 1000 zł" - odpowiedział jako pierwszy przedstawiciel PSL-KP Piotr Zgorzelski. "Postulujemy, by nauczyciele byli urzędnikami państwowymi i byli opłacani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej" - zaznaczył.

"1000 zł na początek" - obiecała reprezentująca Koalicję Obywatelską Urszula Augustyn. Polityk zapowiedziała również, że KO przeznaczy 10 mld zł z budżetu państwa na dodatki dla nauczycieli.

"Te 1000 zł podwyżki to jest to, co dostaną nauczyciele, ci którzy będą pracowali tylko na czystym pensum. Wszystko pozostałe to będą dodatkowe pieniądze i przygotowaliśmy w budżecie na to 10 miliardów" - dodała.



"W przyszłym roku co najmniej 6 proc." - zapowiedział szef MEN Dariusz Piontkowski. Minister wymienił dotychczasowe działania rządu mające na celu podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

"W naszym programie zapisane jest, ze płaca minimalna dla nauczycieli to 3,5 tys. zł" - mówiła Małgorzata Niewiadomska-Cudak z Lewicy. "Nie może być tak, że podwyżki będą wypłacały samorządy, na to muszą się w ustawie budżetowej znaleźć środki finansowe" - podkreśliła.



Przedstawiciel Konfederacji Artur Dziambor porównał obietnice poprzedników do czasów komunizmu. Jego zdaniem o podwyżkach powinien decydować wolny rynek. "Wszystko powinno być urynkowione" - powiedział.



Drugi segment

W drugiej części debaty Dominika Sikora zadała indywidualne pytania.



Zgorzelski zapytany o edukację dzieci uchodźców w Polsce, stwierdził, że Polacy jako naród mają do spłacenia dług wobec krajów, w których uczyły się nasze dzieci podczas II wojny światowej.



"Trzeba obawy pokonywać, przełamywać stereotypy i starać się, by dzieci uchodźców czuły się w polskim domu dobrze, bo jesteśmy krajem tolerancyjnym i mamy do spłacenia dług wobec tych, którzy nas przyjęli, kiedy nam było ciężko" - mówi.



"Polacy powinni otworzyć nie tylko drzwi szkolne, a i serca na dzieci uchodźców" - powiedział.

Augustyn została zapytana o szkolny program wychowania seksualnego. Dziennikarka "DGP" zarzuciła jej zrzucanie odpowiedzialności odpowiedzi na ekspertów.



"Pewne elementy tego programu tłumaczyć będą eksperci. Programy sporządzą osoby kompetentne" - mówiła przedstawicielka KO.



Szef MEN mówił o problemach szkół - skróconych przerwach i lekcjach do godzin wieczornych.

"Gdy samorządy nie radzą sobie z problemami, zrzucają winę na instytucje, które za nie nie odpowiadają; Samorząd to jest ta instytucja, która powinna działać" - podkreślił.

Dziambor odpowiedział na problem braku anglisty w szkole.



"Doskonałe pole do popisu dla prywatnej działalności i dla zapełnienia luki przez prywatnego nauczyciela" powiedział. "Docelowo system powinien być prywatny" - ocenił.

Trzeci segment

W kolejnym segmencie politycy odpowiedzieli na pytania ekspertów.



Wojciech Starzyński z Fundacji "Rodzice szkole" zapytał Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak z Lewicy: Dlaczego proponujecie państwo uczniom, rodzicom i nauczycielom, włączenie do programów wychowawczych realizowanych w szkołach wartości całkowicie sprzecznych z polską tradycją i kulturą, a staracie się wyeliminować z nich polski patriotyzm, dzięki któremu utrzymaliśmy przez dziesięciolecia niewoli i okupacji niemiecko-sowieckiej ducha wolności i doprowadziliśmy do niepodległej Rzeczpospolitej?



"Absolutnie się z panem nie zgadzam. Nasza szkoła to szkoła na miarę XXI wieku, która nie uczy rywalizacji, ale współpracy" - powiedziała Niewiadomska-Cudak. "Historia będzie w szkole, natomiast nie chcę, by to była szkoła ideologiczna" - podkreśliła.

Segment czwarty

Zgorzelski z PSL został zapytany przez jednego z internautów o pomysł na rozwiązanie problemu dwuzmianowości w liceach i technikach.



"Ostatnią i najgorszą rzeczą, jaką polskiej szkole mogło się przydarzyć to ta terapia szokowa, którą PiS zafundowała uczniom i środowisku nauczycielskiemu" - mówił Zgorzelski. "Nikt nie pomoże, żadne ministerstwo nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu (dwuzmianowości). Samorządy są na to skazane" - dodał.

Pytanie, jakie usłyszał szef MEN, brzmiało: Czy zamierzają państwo podjąć jakieś działania, by zapobiec hejtowi i agresji ze strony rówieśników wobec uczniów o orientacji homoseksualnej?



"Dziś nie wiemy, jaką skalę ma to zjawisko" - uznał Piontkowski.

Poniedziałkową debatę prowadzili Marcin Zaborski oraz Patryk Michalski z RMF FM i Dominika Sikora z "Dziennika Gazety Prawnej".

