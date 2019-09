Trwa trzecia debata przedwyborcza z cyklu "Po prostu Polska", organizowana przez Interię, RMF FM oraz "Dziennik Gazetę Prawną". Tym razem politycy z największych ugrupowań rozmawiają o praworządności i sądownictwie.

Zdjęcie Temat dzisiejszej debaty: Sądy, prawo i praworządność /RMF FM

W dyskusji udział biorą:

Reklama

Michał Wójcik - Prawo i Sprawiedliwość

Borys Budka - Koalicja Obywatelska

Krzysztof Paszyk - PSL- Koalicja Polska

Krzysztof Śmiszek - Lewica

Michał Wawer - Konfederacja

Debatę prowadzą: Marcin Zaborski i Patryk Michalski z RMF FM, a także Marzena Suchan z Interii.

Wideo youtube

Pierwsza część

Proces w ciągu jednego miesiąca obiecuje Konfederacja. "Co to oznacza?" - pytał Marcin Zaborski przedstawiciela Konfederacji.

"Że proces skończy się w miesiąc od złożenia pozwu. Kiedy Konfederacja wygra wybory, będzie to możliwe. To jest kwestia jednej kadencji. Jestem przekonany, że to jest możliwe" - odpowiedział Michał Wawer.



Krzysztof Śmiszek z kolei mówił o konieczności cyfryzacji sądów. "Czas pieczątek już się skończył. Państwo powinno iść z duchem czasu" - powiedział, odnosząc się do możliwości wprowadzenia wezwań na rozprawy w formie elektronicznej. "Dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości rozwala sądy, a nie je modernizuje. Trzeba zainwestować w cyfryzację" - podkreślił.

"Sprawy sądowe ulegały skróceniu. Wprowadziliśmy m.in. elektroniczne biuro podawcze, wprowadziliśmy nagrywanie rozpraw" - wymieniał sukcesy PO Borys Budka.

"Jeżeli chodzi o zmiany karne w sądach okręgowych, czas oczekiwania skrócił się o trzy miesiące. Jeżeli chodzi o sprawy karne w sądach rejonowych, to skrócił się o jeden miesiąc" - mówił o działaniach PiS Michał Wójcik.

Marcin Zaborski pytał reprezentanta PSL o sędziów pokoju. "Kim oni będą, czy prawnikami?" - zastanawiał się.

"To jest kwestia dyskusyjna. To mogliby być prawnicy, ludzie z dużym doświadczeniem życiowym" - odpowiedział krótko Paszyk.

Pytania od internautów

Czy Konfederacja popiera sądy kapturowe, których wprowadzenia chciał Janusz Korwin-Mikke? Na to pytanie od słuchaczki RMF FM Aliny z Bydgoszczy odpowiadał Michał Wawer. '"Konfederacja opowiada się za pełną praworządnością. Ludzie z partii systemowych odpowiedzialni za niszczenie Polski przez ostatnie 30 lat będą wsadzani do więzień w pełni zgodnie z prawem" - mówił. Stwierdził, że nie popiera sądów kapturowych i że jest to postulat tylko partii KORWiN, a nie całej Konfederacji.

Krzysztof Śmiszek był pytany o to, kogo Lewica chce postawić przed Trybunałem Stanu. O tę kwestię zapytała pani Zofia z Bytomia. "Lewica mówi bardzo jednoznacznie - przede wszystkim Trybunał Stanu musi zająć się czterema osobami: Mateusz Morawiecki, Beata Kempa, Beata Szydło, Zbigniew Ziobro" - mówił.

Borys Budka otrzymał pytanie od pani Aleksandry z Rzeszowa. "Zapowiadacie Akt Odnowy Demokracji, który ma cofnąć wiele decyzji rządu PiS. Czy naprawdę jedną ustawą można zawrócić tak wiele decyzji?" - zapytała słuchaczka RMF FM. "Akt Odnowy Demokracji będzie zmieniał wiele ustaw, ale to taka praktyka sejmowa, w której jedną ustawą zmieniamy kilka aktów prawnych" - mówił Budka. "Przede wszystkim należy przywrócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego" - zapowiedział.



"Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zorganizuje referendum w sprawie nowej konstytucji?" - to pytanie zadał Michałowi Wójcikowi pan Tadeusz z Krakowa. Polityk PiS przyznał, że jego ugrupowanie chciałoby zmienić konstytucję, ale nie odniósł się wprost do propozycji referendum.

"Skoro do Sejmu idziecie z politykami Kukiz’15 - będziecie walczyć o nową konstytucję - taką, o jakiej mówi od dawna Paweł Kukiz?" - takie pytanie od pana Antoniego z Inowrocławia otrzymał Krzysztof Paszyk. "My z Pawłem Kukizem i jego stowarzyszeniem umówiliśmy się co do kluczowych postulatów, które były prezentowane przez ten ruch. Nie ma tam mowy o nowej Konstytucji" - powiedział Paszyk.

Kolejna część debaty

Czy byłoby miejsce dla Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości, gdyby wybory wygrała Konfederacja? Michał Wawer nie wykluczył takiej możliwości. "Jesteśmy zwolennikami rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego" - dodał jednak.

O powołanie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania pytany był Krzysztof Śmiszek. "Na pewno czeka nas głęboka dyskusja o tym, co wydarzyło się przez ostatnie cztery lata. Komisja Sprawiedliwości i Pojednania może to być organ, komisja sejmowa, która będzie na ten temat debatowała" - mówił.

"W jaki sposób PO odwróciłaby zmiany w Trybunale Konstytucyjnym?" - pytał Marcin Zaborski Borysa Budkę.

"Pani Julia Przyłębska została naszym zdaniem wybrana w bezprawnej procedurze. Jasno mówimy - to nie politycy będą decydować czy sędziowie będą usuwani z urzędów. Jeśli ci sędziowie legalnie wybrani złamali konstytucję, prawo, będą podlegali procedurze dyscyplinarnej" - podkreślił.

Michał Wójcik mówił o KRS. "KRS została wybrana zgodnie z polską konstytucją. Poprzednio zostały naruszone zasady, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny" - zaznaczał.

Pytania od Interii

W kolejnym segmencie debaty Krzysztof Śmiszek z Lewicy został zapytany o uniezależnienie TK i KRS od polityków. "Musimy przyznać, że kolejne instytucje dla społeczeństwa stają się pustymi budynkami lub wypełnionymi kandydatami partyjnymi nominatami. Czas przyjrzeć się jak powoływano członków Trybunału. To jest wielkie pytanie systemowe i ustrojowe, jak traktować wyroki wydawane przez tych sędziów" - powiedział.

"Skutecznie realizujemy swój program. Nie jest prawdą, że nic przez cztery lata nie robiliśmy" - odpowiadał na zarzuty Michał Wójcik.

Marzena Suchan dopytywała o aferę hejterską. Wójcik odpowiedział stanowczo: "Minister sprawiedliwości natychmiast wyciągnął konsekwencje".

Michał Wawer z Konfederacji został zapytany natomiast o wyjście ze sporu z Komisją Europejską. Jego zdaniem Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. "Nie będzie naszej zgody na mieszanie się Unii w wewnętrzne sprawy Polski" - powiedział.

Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej został zapytany o Akt Odnowy Demokracji. "To zbiór ustaw, który ma na celu przywrócenie elementarne zasady praworządności. To rząd doprowadził do konfliktu z Komisją Europejską. KE staje po stronie Polek i Polaków" - powiedział.

"Czy obawiają się państwo odebrania Polsce części funduszy europejskich z uwagi na ocenę praworządności?" - pytała z kolei przedstawiciela PSL Marzena Suchan. "Bardzo się obawiamy" - przyznał Paszyk. "Jak temu zapobiec?" - dopytywała przedstawicielka Interii.

"PSL od zawsze było wierne zasadom demokratycznego państwa prawnego. Skoro umówiliśmy się na pewne zasady, to nie można tego w imię pojedynczych interesów politycznych niszczyć" - mówił.



Cykl debat

Na cykl debat wyborczych zapraszamy co tydzień w poniedziałek. Transmisja tuż po godzinie 18 na antenie RMF FM, a także na stronach głównych RMF24, Interii oraz dziennika.pl.

Każda z debat składa się z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przenosimy się do internetu. Tam dołączają też do nas kolejni prowadzący. Zaproszenia do programu "Po prostu Polska" trafiają nie tylko do obecnych ministrów, ale także do polityków opozycji, którzy mieliby odpowiadać za poszczególne ministerstwa.

Każda z debat ma swój temat przewodni. Rozmawialiśmy już o edukacji - gościli wtedy u nas: szef MEN Dariusz Piontkowski, Urszula Augustyn (KO), Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska), prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Lewica), Artur Dziambor (Konfederacja). Poruszyliśmy także temat zdrowia. W dyskusji wzięli wtedy udział: minister Łukasz Szumowski, Lidia Gądek (KO), Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe), Wojciech Konieczny (Lewica) i Radosław Czosnowski (Konfederacja).

11 października, czyli w piątek, na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, odbędzie się wielki finał cyklu, czyli Debata Liderów. Szefowie czołowych ugrupowań będą przed milionami słuchaczy opowiadali, jak według nich powinna wyglądać Polska.