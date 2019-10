Tematem piątej już debaty wyborczej "Po prostu Polska", organizowanej wspólnie przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię, są dzisiaj kwestie światopoglądowe. Goście w studiu rozmawiają m.in. na temat aborcji, kary śmierci czy relacji państwo-Kościół.

Udział w dzisiejszej debacie biorą:

Dariusz Klimczak - Polskie Stronnictwo Ludowe

Sebastian Kaleta - Prawo i Sprawiedliwość

Marcelina Zawisza - Lewica

Robert Winnicki - Konfederacja

Marzena Okła-Drewnowicz - Koalicja Obywatelska

Debatę prowadzą Marcin Zaborski i Patryk Michalski z RMF FM oraz Marzena Suchan z Interii.

Pierwsza część debaty

Pierwsza część debaty rozpoczęła się od pytania Marcina Zaborskiego do poseł Marzeny Okły-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej.

"Jesteście za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, ale na listach są kandydaci, którzy mają swoje pomysły. Czy głosując na KO, mamy pewność, że posłowie KO będą popierać kompromis aborcyjny?" - zapytał dziennikarz RMF FM.

"Tak" - odpowiedziała posłanka KO. "Zmusicie posłanki np. Nowoczesnej do tego?" - dopytywał Zaborski.

"Mamy porozumienie, umowę, udowodniliśmy to w naszych głosowaniach" - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Głos później zabrał Dariusz Klimczak z PSL.

"W naszym klubie nie ma dyscypliny, co do głosowania nad ustawami, które dotyczą światopoglądu" - zaznaczył. "Jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego" - powiedział.

Sebastian Kaleta z PiS przypomniał, że sprawa aborcji eugenicznej jest w Trybunale Konstytucyjnym.

"Nasz obóz jest za jak największą ochroną życia" - podkreślił.

"Czy państwo poprą ten postulat?" - dopytywał dziennikarz RMF FM. "Jeśli Trybunał Konstytucyjny taki wyrok wyda, to tak, będziemy musieli" - przyznał.

Marcelina Zawisza z Lewicy: Uważamy że w Polsce trzeba wprowadzić europejskie standardy przerywania ciąży. Będzie składać projekt podobny do projektu "Ratujmy kobiety".

Robert Winnicki z Konfederacji był pytany o to, czy Konfederacja chce wprowadzenia kar za przerywanie ciąży.

"Przede wszystkim jesteśmy za ochroną życia od momentu poczęcia. Nie jesteśmy obłudnikami jak PiS" - zaznaczył. "Każde zabójstwo człowieka to jest przestępstwo. Trzeba wprowadzić przepisy, które będą prowadzić do odpowiedzialności" - kontynuował.

Druga część debaty

Po zejściu z anteny RMF FM Marcin Zaborski rozpoczął dyskusję od pytania, czy Koalicja Obywatelska doprowadzi do tego, że lekcje religii nie będą finansowane z budżetu? "Na dzisiaj lekcje religii są realizowane w szkołach, bo tak chcą rodzice. Nie mamy w swoim projekcie realizacji lekcji religii poza szkołą" - mówiła Marzena Okła-Drewnowicz. "Dopóki lekcje religii będą odbywały się w szkołach, dopóty będą realizowane w ramach ogólnego systemu oświatowego" - dodała.



Dariusz Klimczak z PSL usłyszał pytanie o wprowadzenie związków partnerskich. "Czy ludowcy mogą za tym zagłosować?" - pytał Marcin Zaborski. "Nie wiadomo, o jakich związkach partnerskich mówimy" - tłumaczył Klimaczak. "W zdecydowanej większości jesteśmy przeciw związkom partnerskim jednopłciowym" - dodał. Jak zastrzegł, posłowie PSL-u mają prawo do indywidualnych stanowisk w tej sprawie.

Sebastian Kaleta pytany był o zmiany Konstytucji zapowiadane przez lidera Prawa i Sprawiedliwości. Miałyby one dotyczyć ochrony rodziny. "Widzimy, że są propozycje, by osłabiać rodzinę" - zauważył Kaleta. "Polska rodzina powinna być instytucjonalnie wzmacniana" - dodał.

Marcelina Zawisza z Lewicy usłyszała pytanie o refundację zapłodnienia in vitro dla wszystkich kobiet. Czy będzie to też dotyczyć tych pań, które nie żyją w związkach? "Każda kobieta powinna mieć prawo do tego, żeby państwo zadbało o jej dobrostan" - tłumaczyła Zawisza. "Nie będziemy patrzeć ludziom w papiery, weryfikować, czy dana osoba jest w związku małżeńskim, związku partnerskim" - dodała. "Refundacja in vitro powinna być dla wszystkich kobiet, które tego potrzebują" - tłumaczyła.

Robert Winnicki z Konfederacji odpowiedział na pytanie o szkoły o podwyższonym rygorze dyscyplinarnym, do których uczniowie trafialiby za karę. Czy Konfederacja jest za tym pomysłem Ruchu Narodowego? "To nie jest nasz postulat jako Konfederacji" - zauważył Winnicki. Jednocześnie zastrzegł, że dyscyplina powinna wrócić do szkół. "Nie można prowadzić edukacji, jeżeli się nie ma odpowiedniej dyscypliny" - przekonywał.

Seria debat

To już ostatnia prosta przed wyborami. Do urn przystąpimy 13 października.

W ramach serii debat wyborczych "Po prostu Polska" dyskutowaliśmy już z politykami o oświacie, zdrowiu, praworządności i gospodarce.

W rozmowie na temat edukacji udział wzięli: szef MEN Dariusz Piontkowski, Urszula Augustyn (KO), Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska), prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Lewica), Artur Dziambor (Konfederacja).

W związku z dyskusją o zdrowiu w studiu gościli: minister Łukasz Szumowski, Lidia Gądek (KO), Marek Kos (Polskie Stronnictwo Ludowe), Wojciech Konieczny (Lewica) i Radosław Czosnowski (Konfederacja).

Trzecia debata dotyczyła praworządności i sądownictwa. Nie zabrakło Michała Wójcika (PiS), Borysa Budki (KO) i Krzysztofa Paszyka (PSL-Koalicja Polska). W studiu obecni byli także Krzysztof Śmiszek (Lewica) i Michał Wawer (Konfederacja).

W ubiegłym tygodniu o gospodarce dyskutowali: Izabela Leszczyna (KO), Leszek Skiba (PiS), Paweł Grabowski (PSL), Dariusz Standerski (Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja).