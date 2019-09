W poniedziałek odbyła się druga debata przedwyborcza z cyklu "Po prostu Polska", organizowana przez Interię, RMF FM oraz "Dziennik Gazetę Prawną". Tym razem politycy z największych ugrupowań rozmawiali o zdrowiu.

Debaty "Po prostu Polska" odbywają się co poniedziałek

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych:

Łukasz Szumowski - Prawo i Sprawiedliwość,

Lidia Gądek - Koalicja Obywatelska,

Marek Kos - Polskie Stronnictwo Ludowe,

Wojciech Konieczny - Lewica,

Radosław Czosnowski- Konfederacja.

Debatę prowadzili Marcin Zaborski i Patryk Michalski z RMF FM oraz Klara Klinger z "Dziennika Gazety Prawnej".

Pierwsza część

W pierwszej części debaty uczestnicy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie lekarza, który decyduje się na wyjazd z Polski, ponieważ nie chce pracować w polskim szpitalu. "Jak państwo go zatrzymacie?" - zapytał prowadzący.

Lidia Gądek, reprezentantka Koalicji Obywatelskiej, mówiła o przygotowanym programie, który zakłada zwiększenie nakładów państwa na służbę zdrowia i profilaktykę: "Zmniejszymy obciążenie biurokracją, opresyjność systemu w stosunku do lekarza, zwiększymy nakłady na służbę zdrowia, w tym na profilaktykę".

"6 proc. PKB już w 2020 roku, a nie później" - przekonywała.

Minister Łukasz Szumowski z PiS przedstawił perspektywę dalszego wzrostu gospodarczego Polski. Obiecał także poprawę warunków pracy lekarzy.



"Lepsze systemy dla szpitali, informatyzacja dla szpitali, która już następuje i której nie było do tej pory, wprowadzenie nowych zawodów - typu asystent medyczny" - wymieniał.



"Będę przekonywał, że Polska to piękny kraj. Powiem, że uczył się po to, by leczyć Polaków" - powiedział z kolei Marek Kos. Reprezentant PSL zaproponował także umożliwienie specjalizowania się młodym lekarzom w kierunkach, o jakich marzą.

"Ja bym mu powiedział, że sytuacja jest trudna i politycy i wyborcy wiedzą o tym. Przychodzi czas, w którym trzeba naprawić system. On nie wyjeżdża tylko za pieniędzmi, ale za normalnością" - uważa Wojciech Konieczny z Lewicy.

Radosław Czosnowski z Konfederacji przypomniał, że po wejściu Polski do UE z kraju wyjechało 15 tys. lekarzy. Jak powiedział, głównym powodem nie były kwestie finansowe, z zły stan polskiej służby zdrowia.

Druga debata "Po prostu Polska"

Pytania indywidualne

Następnie politycy usłyszeli pytania indywidualne od internautów.



Lidia Gądek była pytana przez słuchacza z Gdańska, jak Koalicja Obywatelska planuje wprowadzić limit 21 dni oczekiwania do lekarzy specjalistów.

"Bardzo prosto. Zwiększyć kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, rozszerzyć zespół lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dodatkowe specjalności medyczne, czyli fizjoterapeuta, rehabilitant, dietetyk - co najmniej, a w rezultacie duża część pacjentów chorych, nie wymaga konsultacji specjalistów" - mówiła. Gądek podkreśliła że ważne jest też zwiększenie nakładów na poradnie specjalistyczne.

Słuchacz z Krakowa zwrócił się do Łukasza Szumowskiego: "Jestem rehabilitantem. Według badań KANTAR dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów, średnie zarobki w tej profesji to ok. 2.100 złotych. Tymczasem w kolejce jest ponad 2 mln ludzi na rehabilitację w NFZ. Jakie pomysły?".

"Pomysł częściowo już zaczęliśmy realizować: 200 mln dodatkowe na zwiększenie nakładów na rehabilitację. Po drugie: pilotaż z izbą fizjoterapeutów, żeby zmienić system rehabilitacji w Polsce na taki, gdzie będziemy płacili nie za konkretny program terapeutyczny napisany często przez lekarza, który nie widział pacjenta, a przez fizjoterapeutę" - odpowiedział minister.

Marek Kos z PSL był pytany o to, jaki jego partia ma pomysł na walkę z mafią lekową i braki leków w aptekach.

"Przede wszystkim musimy wesprzeć krajową produkcję leków" - podkreślił Kos. "Trzeba stworzyć polski przemysł farmaceutyczny" - dodał.

Konieczny był pytany o obietnicę Lewicy o bezpłatnym dostępie do ginekologa. "Ginekologów będzie więcej i będą zniesione limity na wizyty w poradniach" - mówił.

Przedstawiciel Lewicy odpowiedział, że postulat wprowadzenia ceny nie wyższej niż 5 zł za każdy lek, wiąże się z bardzo dużymi kosztami. "Pieniądze znajdują się na różne cele, pytanie, co jest priorytetem. Będziemy negocjować z koncernami farmaceutycznymi" - uzasadnił.



Radosław Czosnowski mówił o szczepieniach: "Nigdzie nie było powiedziane, że jesteśmy przeciwko szczepieniom dzieci. Zgodnie z konstytucją państwo ma obowiązek prowadzenia działań przeciw epidemiologicznym". Zaznaczył ponadto, że "nie może być bezwzględnego zakazu szczepień".

Czosnowski zaprzeczył, jakoby Janusz Korwin-Mikke domagał się likwidacji państwowego lecznictwa.

Pytania o kolejki o specjalistów i braki leków

W drugiej części debaty wyborczej przedstawiciele komitetów wyborczych zostali zapytani o to, jak zmniejszyć kolejki do specjalistów, co zrobić z wysoką zachorowalnością na raka w Polsce, czy jak zapobiec brakiem leków.

"Możemy i powinniśmy produkować leki w Polsce. Nie widzę powodu by twierdzić, że Polak jest gorszy od Niemca" - powiedział Kos.



"Jeżeli popatrzymy na całość finansowania, raport NIK-u mówi, że nie zwiększyło się zadłużenie szpitali, ale tez nie zmniejszyło" - stwierdził minister Szumowski.

Konieczny z Lewicy powiedział, że obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne powinno pokrywać większość potrzeb pacjentów.

Przedstawicielka KO zaznaczała, że trzeba zreorganizować cały system świątecznej i weekendowej opieki zdrowotnej.

Wideo "Po prostu Polska": Zapraszamy na debatę wyborczą! Dziś rozmawiamy o zdrowiu

Pytania uczestników debaty

W kolejnej części debaty przedstawiciele komitetów wyborczych zadawali pytania sobie nawzajem.



Na koniec wszyscy politycy odpowiedzieli zgodnie na pytanie, że są gotowi utworzyć wspólny komitet, aby polepszyć warunki polskiej służby zdrowia.



Cykl debat

Na cykl debat wyborczych zapraszamy co tydzień w poniedziałek (23, 30 września oraz 7 października). Transmisja tuż po godzinie 18:00 na antenie RMF FM, a także na stronach głównych RMF24, Interii oraz dziennika.pl.

Każda z debat składać się będzie z czterech części. Po pierwszej, kilkunastominutowej dyskusji na antenie RMF FM, przeniesiemy się do internetu. Tam też dołączą do nas kolejni prowadzący. Zaproszenia do programu "Po prostu Polska" trafiają nie tylko do obecnych ministrów, ale także do polityków opozycji, którzy mieliby odpowiadać za poszczególne ministerstwa.

Każda z debat ma swój temat przewodni. Rozmawiamy m.in. o zdrowiu i ekologii, praworządności, gospodarce i sprawach światopoglądowych.

11 października, czyli w piątek, na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, odbędzie się wielki finał cyklu, czyli Debata Liderów. Szefowie czołowych ugrupowań będą przed milionami słuchaczy opowiadali, jak według nich powinna wyglądać Polska.

Pierwsza debata - edukacja

Tematem pierwszej debaty wyborczej RMF FM, "Dziennika Gazety Prawnej" i Interii z serii "Po prostu Polska" była edukacja.

W zeszłym tygodniu debatę prowadzili Marcin Zaborski oraz Patryk Michalski z RMF FM i Dominika Sikora z "Dziennika Gazety Prawnej".



Udział w niej wzięli:

Prawo i Sprawiedliwość - szef MEN Dariusz Piontkowski

Koalicja Obywatelska - Urszula Augustyn

PSL-Koalicja Polska - Piotr Zgorzelski

Lewica - prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Konfederacja - Artur Dziambor