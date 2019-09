Dera: Spodziewam się, że wystartuje w wyborach prezydenckich

Spodziewam się, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kontrkandydatką Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w roku 2020; widać, że teraz buduje wizerunek pod przyszłą kampanię prezydencką - ocenił w poniedziałek sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera.

Zdjęcie Andrzej Dera /Bartosz Krupa /East News

Dera był pytany w TVP 1, czy jego zdaniem wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska - która jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera - będzie kontrkandydatką Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2020 r.

"Ja się tego spodziewam" - oświadczył Dera. "Kiedyś rozważałem w pewnym środowisku, jak powinien wyglądać kontrkandydat dla prezydenta Andrzeja Dudy, to właśnie wtedy powiedziałem, że najprawdopodobniej będzie to kobieta, z różnych względów. To było szukanie po stronie totalnej opozycji właśnie takiej osoby, która mogłaby rywalizować z prezydentem Andrzejem Dudą i stąd padło na panią Kidawę-Błońską" - ocenił prezydencki minister.

W jego ocenie, wysunięcie Kidawy-Błońskiej na pierwszy plan przez Koalicję Obywatelską to budowanie wizerunku przed kampanią prezydencką. "To nie chodzi o te wybory teraz (parlamentarne - przyp. red.), to już widać, że nawet jako (kandydatce na - przyp. red.) premier bardzo ciężko jej idzie formułowanie pewnych tez, pewnych kwestii dotyczących gospodarki i nie tylko, ale to jest już budowanie wizerunku pod przyszłą kampanię prezydencką" - oświadczył Dera.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów.