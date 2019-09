"Żenujący i godny najwyższego potępienia" - tak Radosław Fogiel mówi w RMF FM o kampanijnym pomyśle Dariusza Mateckiego - obecnie szczecińskiego radnego.

Dariusz Matecki wraz z Młodzieżą Wszechpolską promował akcję "dezynfekcji Szczecina od ideologii LGBT".

"Zainteresowanych udziałem w naszym happeningu prosimy, aby wzięli ze sobą sprzęt do dezynfekcji, miotły, spryskiwacze" - mówiła w środę na pl. Solidarności Małgorzata Rudzka z Młodzieży Wszechpolskiej, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Obok niej stał Dariusz Matecki z PiS. "Będzie to symboliczny gest usuwania z ulic ideologii LGBT" - podkreślał.

Jak podaje "GW", manifestacja "Szczecin w obronie Rodziny" ma się odbyć w najbliższą sobotę. Organizatorem jest Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie.

W tym samym czasie w Szczecinie odbędzie się Marsz Równości.

Co o działaniach swojego radnego sądzi PiS?

"Żenujące i godne najwyższego potępienia. Jedyne co możemy zrobić, to ubolewać, że doszło do takiej sytuacji. Mam nadzieję, że jeszcze pan Matecki pójdzie po rozum do głowy i odwoła całą tę akcję" - powiedział Radosław Fogiel w RMF FM.

Dariusz Matecki jest kandydatem PiS do Sejmu z okręgu nr 41.

Radosław Fogiel podkreślił, że o obecność Mateckiego na listach bardzo mocno zabiegał Zbigniew Ziobro.