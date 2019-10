Dwucyfrowe poparcie i mocna pozycja trzeciej siły w parlamencie - tak Lewica rozpoczyna nadchodzącą kadencję w Sejmie. Co dalej? Dyskutowane są trzy scenariusze - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Liderzy: Wiosny Robert Biedroń (C), SLD Włodzimierz Czarzasty (L) i Razem Adrian Zandberg (P) w sztabie wyborczym Lewicy

Pierwszy ze scenariuszy "to pójście do samego końca ścieżką wytyczoną przez 'trzech muszkieterów', czyli Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga" - czytamy. Chodzi o stworzenie na bazie struktur SLD nowej formacji. Wówczas do partii, która nazywałaby się Lewica, dołączyliby działacze Wiosny i Razem.

Druga strategia zakłada stworzenie w Sejmie wspólnego klubu, ale zachowanie odrębności poza nim.



Ostatni scenariusz mówi o stworzeniu osobnych, choć ściśle współpracujących ze sobą klubów i kół poselskich.



Jak wynika z rozmów "DGP", Wiosna zdecyduje się na pójście drogą integracji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Posłowie obu ugrupowań mają stworzyć wspólny klub. Niewykluczone - czytamy - że integracja na tym się nie skończy.

Z kolei Razem ma zachować więcej dystansu w relacjach z SLD. Liderzy tej partii konsekwentnie deklarują, że chcą w Sejmie utworzyć własne koło i z tego poziomu współpracować z pozostałymi lewicowymi działaczami.



