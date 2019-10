- Gratuluję zwycięzcom, ale większe nadzieje wiążę z tymi, którzy wybory do Sejmu przegrali - powiedział w rozmowie z TVN24 i Polsat News w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Apelował też do opozycji, która uzyskała większość w Senacie, żeby nie zmarnowała zjednoczeniowego wysiłku w konfliktach.

Donald Tusk skomentował wybory parlamentarne w Polsce

"Gratuluję zwycięzcom, ale większe nadzieje wiążę z tymi, którzy wybory do Sejmu przegrali, chociaż uzyskali naprawdę bardzo dobre wyniki, a co najważniejsze osiągnęli dzięki zjednoczeniu wysiłków świetny wynik w wyborach do Senatu, wygrali wybory do Senatu" - powiedział Tusk.

"Moja serdeczna prośba, apel, żeby tego takiego zjednoczeniowego wysiłku nie zmarnować w konfliktach albo w braku szacunku czy respektu w relacjach wzajemnych między partiami politycznymi. Nie można zmarnować ludzkich przede wszystkim ludzkich nadziei związanych z tym wynikiem" - dodał szef Rady Europejskiej.

Tusk zaznaczył, że w Senacie trzeba szanować każdy pojedynczy mandat. "Chciałbym bardzo, żeby partie polityczne reprezentowane w Senacie i senatorowie niezależni jak najszybciej usiedli ze sobą i znaleźli rozwiązanie, które zagwarantuje, że to życzenie wyborców stanie się politycznie znaczącym faktem" - powiedział.

"Przyzwoitość zobowiązywała mnie do zachowania neutralności" - powiedział Tusk, odpowiadając na pytanie o brak zaangażowania w kampanię wyborczą.



"Powstrzymać rząd PiS w robieniu szkód"

Tusk odniósł się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, podkreślając, że to jest absolutnie strategiczna sprawa. "Przed nami cztery lata, gdzie prawdopodobnie rządzić będzie rząd PiS. Żeby zatrzymać, powstrzymać rząd PiS w robieniu szkód, trzeba mieć siłę prezydenckiego weta" - ocenił.

Jak dodał, zasadniczym i strategicznym pytaniem jest, czy Polska te najbliższe cztery lata zmarnuje, czy też poprzez mądry wybór także kandydata na prezydenta uda się Polakom i politycznym elitom skłonić, przymusić rządzących, aby unikali błędów w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym.

"Dlatego dla mnie rzeczą najważniejszą jest wybranie takiego kandydata w wyborach prezydenckich, który będzie miał największe szanse wygrać wybory prezydenckie, a nie że się zgłosi, że ma o sobie dobre mniemanie" - podkreślił.

Tusk wskazał, że taki kandydat powinien być w stanie przekonać tych, którzy dziś głosują na PiS. "Który będzie umiał przekonać Polaków, którzy z jakichś powodów głosują na PiS, albo wahają się pomiędzy jedną a drugą opcją. To powinien być bez wątpienia wspólny wysiłek tych wszystkich, którzy w tych ostatnich wyborach głosowali, m.in. w Senacie, na dzisiejszą senacką większość" - powiedział.

Tusk stwierdził też, że nie chodzi o to, aby szybko wybrać kandydata na prezydenta, ale by wybrać mądrze. "To można przekonsultować rozmawiając z ludźmi, ekspertami, pomiędzy partiami politycznymi, robiąc badania" - wskazał. Jak dodał, jest kilka nazwisk, które rokują tutaj bardzo poważne nadzieje.