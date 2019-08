Działacz PSL: Nie wchodzimy w porozumienie opozycji ws. wyborów od Senatu

My w to nie wchodzimy. Szukamy i mamy kandydatów do Senatu. Będziemy wystawiali swoich kandydatów. Idziemy swoją drogą - ocenił w poniedziałek porozumienie opozycji w sprawie wyborów do Senatu Marek Kos, członek rady naczelnej PSL i radny Sejmiku Województwa Lubelskiego z ramienia Ludowców.

Zdjęcie Konwencja wyborcza PSL /Grzegorz Banaszak /Reporter

"My w to nie wchodzimy. Szukamy i mamy kandydatów do Senatu. Będziemy wystawiali swoich kandydatów" - powiedział Kos zapytany w TVP Info o wspólne listy opozycji do Senatu.



Reklama

Dopytywany o słowa innych polityków opozycji, w tym polityków Lewicy, że wspólne listy opozycji do Senatu są dograne Kos odpowiedział: "Lewica sama to wymyśliła na początku. Ona zaproponowała Koalicji Obywatelskiej wspólne listy do Senatu. Natomiast PSL idzie swoja drogą. Wystawiamy swoich kandydatów do Senatu. Jeżeli będą w danym okręgu wyborczym tacy kandydaci, których jesteśmy w stanie poprzeć, no to poprzemy może i lepszych kandydatów, którzy będą w danym okręgu wyborczym. Ale mamy świetne swoje nazwiska, chociażby Waldemara Pawlaka w Płocku czy Sławomira Sosnowskiego w Białej Podlaskiej. Także idziemy swoja drogą".

Działacz PSL "z całą mocą zaprzeczył" doniesieniom medialnym, wedle których zawarte zostało porozumienie formacji opozycyjnych w sprawie wspólnych list do Senatu, w którym uczestniczy PSL. "Pierwsze słyszę" - stwierdził mówiąc o takim porozumieniu z udziałem PSL. "Koalicja Europejska nie wypaliła, te wybory (do PE - PAP) zostały przegrane tą drogą już nie idziemy" - dodał.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział, że Stronnictwo "nie zamierza podpisywać żadnego paktu". "Po prostu nie wystawimy kandydatów tam, gdzie wystawiają ich inne partie opozycyjne, a tam, gdzie my wystawiamy, liczymy, że one nie wystawią swoich" - podkreślił Stefaniak.

Pytany, w ilu okręgach PSL wystawi kandydatów do Senatu, Stefaniak powiedział, że Ludowcy wystawią swoich kandydatów w tych okręgach, w których mają oni szansę wziąć mandat.