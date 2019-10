Jeśli kandydaci sprzymierzeni ze Zbigniewem Ziobrą uzyskają dobry wynik wyborczy, premierem może zostać Mariusz Błaszczak - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Hubert Mathis /Reporter

Gazeta przypomina, że Mateusz Morawiecki rywalizuje o wpływy na prawicy i w spółkach skarbu państwa ze Zbigniewem Ziobrą.

Reklama

Politycy PiS spodziewają się, że Solidarna Polska - partia Ziobry - może wprowadzić do Sejmu nawet 20 posłów.

"Może dojść do takiej sytuacji, w której Ziobro pójdzie do prezesa i powie mu, że choć darzy Mateusza ogromną atencją, to jednak jego posłowie nie zagłosują za nim jako premierem" - wyjaśnia informator "DGP".

W takiej sytuacji kandydatem kompromisu byłby Mariusz Błaszczak - cieszy się on zaufaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i, jak czytamy, jest jednym z wygranych trwającej kampanii wyborczej.

"Jego notowania rosną nie tylko w elektoracie, ale także w powyborczych scenariuszach" - relacjonuje gazeta.

"DGP" przypomina, że po wyborach Jarosława Kaczyńskiego czeka operacja kolana. Błaszczak jako premier miałby być gwarancją, że w tym czasie "żaden z pretendentów nie urośnie za bardzo".

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"