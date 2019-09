PiS podaje, że zebrało 1,5 mln podpisów pod listami do obu izb - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zdjęcie PiS; zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

Partia rządząca zdeklasowała konkurentów, jeśli chodzi o liczbę podpisów pod listami kandydatów do Sejmu i Senatu - informuje gazeta.

Reklama

"DGP" zaznacza, że w przypadku podpisów trzeba wierzyć sztabom na słowo. Dlaczego? Gdy komitety zarejestrują listy w co najmniej 21 okręgach (tyle wystarczy do rejestracji list ogólnopolskich), to komisje w kolejnych nie liczą już podpisów, by nie obciążać pracowników.

PiS podaje, że pod listami do obu izb zebrało aż 1,5 mln podpisów (milion do Sejmu i 500 tys. do Senatu).

To manifestacja siły tego ugrupowania - oceniają komentatorzy.

Według szacunków "DGP", opartych na rozmowach z działaczami, KO zebrała 361 tys. podpisów pod listami do Sejmu, a PSL ok. 400-500 tys.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"