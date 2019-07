Wszystko wskazuje na to, że jako blok partii lewicowych jesteśmy blisko porozumienia w sprawie formuły startu w wyborach - przekazał sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, decyzja w tej sprawie może zapaść w przyszłym tygodniu.

W minionym tygodniu liderzy SLD, Wiosny i Lewicy Razem Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg ogłosili zamiar budowy wspólnego bloku pod szyldem "Lewica" na jesienne wybory do Sejmu i Senatu.

Jak poinformował PAP Gawkowski, w piątek doszło do spotkania liderów Lewicy. "Trwają prace strategiczne, programowe, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy blisko porozumienia w sprawie formuły startu w wyborach" - powiedział. Dodał, że decyzja w tej sprawie może zapaść w przyszłym tygodniu, ale - jak zaznaczył - to nie jest jeszcze przesądzone.

Gawkowski poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany skład wspólnego sztabu wyborczego.

Dopytywany, czy również w przyszłym tygodniu ogłoszone zostanie jakie kolejne podmioty dołączą do lewicowego bloku, odpowiedział: "Jest taki plan, ale jeszcze nie ma ostatecznej listy zatwierdzonej, ale jest taki plan, że będziemy prezentować nowe podmioty, które chcą z nami współpracować".

Czarzasty na wspólnej konferencji prasowej z Biedroniem i Zandbergiem, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, zapowiedział, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Razem zaproszą do współpracy wszystkie partie polityczne lewicowe, organizacje kobiece, fundacje i ruchy miejskie, które będą chciały z nimi współpracować. W ubiegłą sobotę, decyzją Rady Naczelnej, do koalicji przystąpiła Polska Partia Socjalistyczna.