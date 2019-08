​Poseł Kukiz’15 Grzegorz Długi oświadczył w niedzielę, że nie będzie startował w październikowych wyborach parlamentarnych. "Jest tylu znakomitych kandydatów, że ja nie muszę" - powiedział w programie "Śniadanie w Polsat News".

Zapytany przez prowadzącego, czy zamierza odejść z polityki, poseł odpowiedział: "Z polityki nie da się zrezygnować. Władza nie jest w Sejmie. Daję sobie spokój z parlamentem, choć może spokój to nie jest dobre słowo, bo wspieram nasz ruch. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz przydam".

Długi skomentował także decyzję innego posła Kukiz’15, Łukasza Rzepeckiego , który poinformował w sobotę, że nie wystartuje z "jedynki" Koalicji Polskiej w okręgu konińskim.

- To jest zupełnie zrozumiała decyzja. Niestety układy koalicyjne wymagają czasami poświęceń. On chce startować ze swojego okręgu i tak by było, gdyby były JOW-y - mówił.

W odpowiedzi na to poseł PO Marcin Kierwiński zapytał, dlaczego Rzepecki nie wystartuje do wyborów w swoim okręgu. - W tym okręgu jest zapewne dwadzieścia miejsc na liście, to pewnie nie ma problemu. Po prostu kwestia dotyczy jedynek - stwierdził.

- Niestety, mamy taki system wyborczy, że miejsce na liście ma znaczenie. Pan Kierwiński walczył o "jedynkę" i ją ma. Niech z niej zrezygnuje i wystartuje z szesnastego miejsca - odpowiedział mu Grzegorz Długi.

"Co mam tym ludziom powiedzieć?"

Łukasz Rzepecki jako argument swojej rezygnacji ze startu w okręgu konińskim podał, że nigdy tam nie był i nie ma przywiązania do tego terenu.

- Co mam tym ludziom powiedzieć, że dostałem 'jedynkę' i jestem? - pytał poseł.

Podkreślił, że województwo łódzkie jest dla niego najważniejsze.

- Okręg sieradzki jest dla mnie najważniejszy, wyborcy z tego okręgu są dla mnie najważniejsi. Oni mi zaufali, w 2015 roku oddali na mnie swój głos. (...) Moje przywiązanie do województwa łódzkiego jest dla mnie rzeczą priorytetową - zapewnił.

AK