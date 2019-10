Grzegorz Schetyna: Kampania będzie trwać do ostatnich godzin

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział w poniedziałek, że kampania będzie prowadzona do końca. Polityk, który przyjechał do Legnicy, by wyrazić poparcie dla kandydatów Koalicji Obywatelskiej startujących z tego okręgu, podkreślał także ogromną wagę zbliżających się wyborów.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej /Sebastian Borowski /PAP

Grzegorz Schetyna mówił, że Legnica jest miastem z dużymi ambicjami. Przypomniał, że przez 10 lat był parlamentarzystą z tego okręgu. "Wiele trzeba zrobić w polityce krajowej, aby Legnica wykorzystała swoją szansę. Ważna jest zatem grupa posłów i senatorów, którzy będą dobrze reprezentować to miasto" - powiedział.

Szef PO podkreślił, że zbliżające się wybory są bardzo ważne. "Będziemy do końca, do ostatnich godzin prowadzić kampanię wyborczą" - zadeklarował.

Lider listy KO w okręgu legnickim Piotr Borys powiedział, że w przyszłym tygodniu gdy wznowione zostanie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu, omawiany będzie "punkt dotyczący Zagłębia Miedziowego".

Piotr Borys: Odpartyjnimy zarządy spółek Skarbu Państwa

"To jest zmiana prawa górniczego, która właściwie eliminuje możliwość jakiegokolwiek wpływu samorządu i mieszkańców na postanowienie o lokalizacji kopalni odkrywkowej" - powiedział Borys. Dodał, że PiS jest "po stronie brudnej energii". "PiS do Polski importuje blisko 16 mln ton węgla rosyjskiego" - powiedział.

Poseł Robert Kropiwnicki, który startuje z trzeciego miejsca legnickiej listy powiedział, że mieszkańcy regionu powinni zwrócić uwagę na "dramatyczną sytuację w KGHM". "Dziś wycena akcji KGHM jest dramatycznie niska (...) My odpartyjnimy zarządy spółek Skarbu Państwa, tak by PiS-owscy 'misiewicze' odeszli w niepamięć i przestali kierować tą najważniejszą firmą w Polsce i by zaczęli kierować nią prawdziwi managerowie" - powiedział Kropiwnicki.

Stwierdził też, że PiS obiecuje budowę obwodnicy Legnicy, ale "nic nie robi w tym kierunku". Zapewniał, że droga ta powstanie, gdy KO obejmie władzę.