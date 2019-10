"To, co powiedział Lech Wałęsa o Kornelu Morawieckim, jest nie do zaakceptowania" - powiedział we wtorek w Gnieźnie szef PO Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił, sam należał do Solidarności Walczącej i nawet Wałęsa nie ma prawa tak mówić o tych, którzy "walczyli z komuną i wywalczyli wolną Polskę".

Były prezydent Lech Wałęsa podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej powiedział m.in., że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej, zmarłemu w miniony poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu, bo "po chrześcijańsku należy to zrobić". "A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda" - powiedział Wałęsa.

"Nikt nie ma prawa mówić takich rzeczy"

Schetyna pytany o tę wypowiedź we wtorek w Gnieźnie podkreślił, że słowa byłego prezydenta są "nie do zaakceptowania". "Byłem w Solidarności Walczącej, działałem w konspiracji, znałem Kornela Morawieckiego przez lata. Nikt nie ma prawa mówić takich rzeczy o tych wszystkich, którzy tworzyli konspirację niepodległościową, którzy walczyli z komuną i wywalczyli wolną Polskę. Nawet Lech Wałęsa" - powiedział lider PO.

Schetyna pytany, czy będą ewentualne straty w wyborczym wyścigu - wywołane wypowiedzią Wałęsy i sprawą taśm Sławomira Neumanna, powiedział, że "żadnych strat nie ma".

"My nie mamy żadnych strat. Bardzo konsekwentnie prowadzimy kampanię wyborczą, po to, żeby te wybory wygrać. Nie patrzę na to w żaden sposób jako na straty, bo kampania ma swoje tempo, swoją barwę i swoje życie. Wszystko się rozstrzygnie przy urnach wyborczych" - podkreślił lider Platformy.