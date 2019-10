Grzegorz Schetyna: Obietnice PiS to science fiction

"Obietnice PiS to science fiction, fikcja polityczna" - podkreślił we wtorek w Gnieźnie lider PO Grzegorz Schetyna. "Chodzi tylko o władzę. Nie ma szansy na to, żeby te obietnice, które są polityczną ściemą, wprowadzaniem Polek i Polaków w błąd, zostały zrealizowane" - podkreślił.

Zdjęcie Szef PO Grzegorz Schetyna /Adrian Ciężki /Reporter

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli w poniedziałek, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji uchwalone będą ustawy lub przygotowane programy dotyczące małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i dojścia do równych dopłat dla rolników. Jedną z zapowiedzi jest też pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40. rok życia.

"Polityczna ściema"

"Mamy doświadczenia z 'piątką' z poprzednich czterech lat i wiemy, jaka była jej skuteczność w ciągu 100 dni. Tutaj mamy jeszcze większe science fiction, fikcję polityczną" - powiedział Schetyna. Jak podkreślił, zapowiedzi PiS są niewiarygodne, są "polityczną ściemą".

"Jeżeli mówi się o niskim ZUS-ie, a wiadomo, że od 1 stycznia ZUS idzie w górę i będzie wynosił 1,5 tys. zł dla małych i średnich przedsiębiorców. Jeżeli mówi się o 13. i 14. emeryturze, a nie ma w projekcie budżetu na 2020 rok 13. emerytury, to jak można mówić o 13. i 14. emeryturze" - podkreślił szef Platformy.

Według niego zapowiedź badań profilaktycznych dla Polek i Polaków powyżej 40. roku życia "to prosta kalka z programu PO, w którym jest mowa o bilansie zdrowotnym dla osób powyżej 50. roku życia".

"Jak można mieć zaufanie do tych tez i propozycji, jeżeli agencja rządowa Ministerstwa Zdrowia nie pozwala na finansowanie badań profilaktycznych dla 70-latków, które chce zrobić Warszawa? Prezydent Rafał Trzaskowski, chcąc badać seniorów, nie dostaje na to zgody ze strony agendy MZ, bo mówi się, że wtedy będą za duże koszty przyszłego leczenia" - dodał Schetyna.

Ocenił też, że zapowiedzi rozpoczęcia budowy 100 obwodnic są niepoważne, bo "PiS zatrzymał wszystkie inwestycje infrastrukturalne". "PiS nie tylko nie kończy tych inwestycji, które my zaczęliśmy, ale także dochodzi do sytuacji, że wykonawcy schodzą z robót, bo nie ma pieniędzy, to się nie spina finansowo. To są konkrety, które pokazują, że w propozycjach PiS nie ma żadnej wiarygodności " - zaznaczył szef PO.

Schetyna zauważył, że choć są zapowiedzi wyrównania dopłat dla polskich rolników, "kandydat PiS na unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski słowem nie zająknął się o tym, że dopłaty dla polskich rolników będą wyrównane do średniej europejskiej".

"To jest cały projekt, który pokazuje, jak niewiarygodny jest ten program PiS. Chodzi tylko o władzę, o to, żeby obiecać, wygrać i żeby móc potem tłumaczyć się, że te rzeczy nie będą zrealizowane. Nie ma szansy na to, żeby te obietnice, które są polityczną ściemą, wprowadzaniem Polek i Polaków w błąd, zostały zrealizowane - dodał.

Grzegorz Schetyna przypomniał też w Gnieźnie najważniejsze propozycje Koalicji Obywatelskiej, dotyczące m.in. dopłat do najniższej i średniej płacy oraz skutecznej walki ze smogiem w Polsce.