Grzegorz Schetyna: Służbę zdrowia trzeba uzdrowić. Bez Unii się nie da

Odpowiedzią na zapaść polskiej służby zdrowia jest program naprawczy, który wymaga wsparcia finansowego Unii Europejskiej - tłumaczył lider Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej w Białej Podlaskiej. Przy okazji poparł kandydaturę Riada Haidara i zachęcał wyborców do mobilizacji.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej w trakcie konferencji prasowej przed szpitalem w Białej Podlaskiej. Pierwszy z lewej Riad Haidar. /Wojtek Jargiło /PAP

Schetyna i kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu siódmego, obejmującego wschodnią część województwa lubelskiego, spotkali się z dziennikarzami przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Głównym tematem konferencji były sprawy służby zdrowia.

"Polska ochrona zdrowia jest w zapaści i musimy razem walczyć o to, żeby stworzyć dobry, sensowny program jej naprawy, uzdrowienia jej. Bez dodatkowych pieniędzy, bez pieniędzy z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej, nie uda nam się tego zrobić" - powiedział Schetyna. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu wraz z Małgorzatą Kidawą-Błońską w Brukseli rozmawiał z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Europejski program ochrony zdrowia jest możliwy. Program pilotażowy, który będzie wprowadzony w budżecie przyszłego roku jest możliwy. Dodatkowe pieniądze w perspektywie finansowej następnej siedmioletniej są możliwe. Nad tym pracują eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski" - podkreślił Schetyna. Jak dodał, w Parlamencie Europejskim powołana została z inicjatywy europosłów KO komisja, która ma zająć się problematyką walki z rakiem. "Potrzebujemy lobbingu, współpracy, ale możemy załatwić dużo pieniędzy" - zadeklarował szef Platformy.

Schetyna: Potrzeba lepszej organizacji

Według niego potrzebna jest lepsza organizacja systemu ochrony zdrowia. "W Polsce nie dba się o lekarzy, nie dba się o biały personel, nie dba się o pacjenta. Widzimy, co dzieje się na SOR-ach, jak przedłużają się kolejki do specjalistów. To wymaga zaangażowania, a ze strony PiS są tylko obietnice" - mówił Schetyna. Zapewnił, że jego ugrupowanie jest gotowe zmienić służbę zdrowia. "My skrócimy do 60 minut czas oczekiwania na SOR-ach i do 21 dni kolejki do specjalistów" - zadeklarował.

Zapytany o paragon na lekarstwo, który Borys Budka pokazał w telewizyjnej debacie przedwyborczej, Schetyna odpowiedział, że paragon był prawdziwy.

"Borys Budka miał rację, pokazał prawdziwy paragon, 2082 zł za lekarstwo. Przez cztery lata walczyliśmy, żeby ten lek był refundowany, ten i wiele innych leków. Od 1 września przed zbliżającymi się wyborami ministerstwo zdrowia wpisało go na listę leków refundowanych, ale tylko do 110 dni. Od 111 dnia leczenia znowu jest pełnopłatny. To jest klasyczna polityka PiS, jeśli chodzi o ochronę zdrowia: obiecać, nie powiedzieć prawdy, zrobić coś na krótkim dystansie. Zmiany systemu, dobra pacjenta w ogóle tu nie widać" - zaznaczył Schetyna.

"Parlament potrzebuje takich ludzi"

Lider PO poparł kandydaturę Riada Haidara, ordynatora oddziału neonatologicznego szpitala w Białej Podlaskiej, który otwiera listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu 7. "Chcę, żeby doktor Haidar był w polskim parlamencie bo takich ludzi polski parlament potrzebuje. Wyborcy potrzebują mieć takiego reprezentanta. Będzie dbał o ich sprawy, będzie walczył o Białą Podlaską, o Lubelszczyznę, o chorych, o pacjentów, o to wszystko, co jest ważne" - dodał Schetyna.

Haidar jest Syryjczykiem, przez wiele lat był działaczem SLD, jego kandydatura na liście Koalicji Obywatelskiej wywołała zaskoczenie.

Schetyna wyraził też poparcie dla kandydującego do Senatu z okręgu obejmującego Białą Podlaską działacza PSL Sławomira Sosnowskiego, byłego marszałka województwa lubelskiego. "To doświadczony samorządowiec, marszałek, potrafi pracować na rzecz regionu" - powiedział Schetyna.

Wezwał do licznego do udziału w nadchodzących wyborach. "Jak najwięcej ludzi przy urnach wyborczych, jak największa mobilizacja, to są wybory o wszystko, dlatego prosimy o głos i wsparcie" - powiedział Schetyna.