Grzegorz Schetyna: Tylko zintegrowana opozycja daje szansę na zwycięstwo

Pakt senacki dał zwycięstwo, to wielka lekcja demokracji i polityki, tylko zintegrowana, współpracująca ze sobą opozycja daje szansę na zwycięstwo wyborcze - powiedział we wtorek jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej, szef PO Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna /Paweł Supernak /PAP

Lider PO podkreślał na konferencji prasowej, że Senat kolejnej kadencji - w którym opozycja zdobyła większość - jest szansą na powrócenie do "prawdziwej roli parlamentu". Jak mówił, to Senat powinien kontrolować rząd, być miejscem prawdziwej legislacji, respektowania praw opozycji.

"Pakt senacki dał zwycięstwo" - powiedział Schetyna nawiązując do umowy ugrupowań opozycyjnych, że w wyborach do Senatu nie będą wystawiać kandydatów przeciwko sobie. "To dla nas wielka lekcja demokracji i polityki" - stwierdził Schetyna.

Podkreślił, że rozszerzanie i wzmacnianie integracji, dobra współpraca środowisk opozycyjnych, to szansa, by wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie i być gotowym do następnych wyborów parlamentarnych. "Tylko zintegrowana, współpracująca ze sobą opozycja daje szansę na zwycięstwo wyborcze" - oświadczył Schetyna.