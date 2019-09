"PiS jest po prostu niewiarygodny, przez ostatnie lata sprowadzili ponad 20 milionów ton węgla z Rosji. Gdzie są te ich obietnice, że będą walczyć o polskie kopalnie i węgiel?" - pytał lider PO Grzegorz Schetyna na sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Sosnowcu. Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska apelowała o "szacunek dla ludzi pracy".

Zdjęcie Grzegorz Schetyna podczas konwencji wyborczej w Sosnowcu / Andrzej Grygiel /PAP

Schetyna podkreślił, że widzimy jak ostatnio Zagłębiem, Śląskiem zainteresowana jest ekipa rządząca. "Może tak musi być, jeżeli chce się zniwelować te różnice, ten brak zaangażowania przez wiele lat w ten region, w to województwo" - ocenił szef PO.

Reklama

"My mówimy jak ważny jest Śląsk, Zagłębie, woj. śląskie, ale jak mogą być wiarygodni ci, którzy przez ostatnie lat sprowadzają węgiel z Rosji, to jest ponad 20 milionów ton za ponad siedem miliardów złotych. Gdzie jest ich wiarygodność, gdzie są te obietnice, w których mówią, że będą walczyć o polskie kopalnie i polski węgiel?" - pytał lider Platformy. "Oni są po prostu niewiarygodni i to dziś wyraźnie mówimy" - zaznaczył Schetyna.

Pytał też, czy mogą być wiarygodni ci, którzy obiecując walkę o klimat, czyste powietrze "marnują, marnotrawią około 30 miliardów zł, które Komisja Europejska na ten cel przekazała".

"Niewiarygodna ekipa, z pustymi frazesami i z pustymi obietnicami i jestem przekonany, że 13 października wszyscy to z bliska zobaczą, szczególnie tu w Zagłębiu i na Śląsku" - powiedział szef PO.

Jego zdaniem PiS nie jest też wiarygodny, gdy mówi o kobietach i nie było "bardziej antykobiecej ekipy rządowej". Wskazywał między innymi, że na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej są 52 kobiety w pierwszych trójkach, a na listach PiS - 25.

Kidawa-Błońska: Wasze podwyżki zostały przejedzone

"Wiele kobiet i mężczyzn, którzy naprawdę ciężko pracują, ma za pracodawcę państwo. Co z ich zarobkami? Co z zarobkami pielęgniarek, nauczycielek i nauczycieli, policjantów, policjantek, urzędników. Wasze podwyżki zostały przejedzone" - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konwencji KO.

"Wasze podwyżki to setki limuzyn, których jest więcej niż karetek pogotowia; to prywatne loty; przekręty, nagrody. To wydatki na Fundację Narodową; na farmę trolli, propagandę. Tam są wasze podwyżki" - wyliczała.

Wicemarszałek Sejmu przekonywała, że wcale tak nie musi być dalej. "Możecie to zatrzymać i dostać swoje pieniądze. Wystarczy pójść na wybory. To wy możecie podjąć decyzję, jak będzie wyglądało wasze życie i jak będziecie zarabiali" - mówiła.

"Apeluję do rządzących o rozsądek, o szacunek dla ludzi pracy; mam wrażenie, że niektórych władza zaczęła oślepiać. Jeżeli naprawdę chcecie bronić polskiej rodziny, to nie mówcie jak ma żyć, tylko pozwólcie im zarabiać na siebie normalnie. Nie bójcie się ludzi z godnymi zarobkami. Nie bójcie się ludzi znających swoją wartość. Nie bójcie się kobiety, która potrafi samodzielnie się utrzymać. Nie bójcie się mężczyzny, który myśli samodzielnie. Po prostu nie bójcie się wolności" - mówiła.