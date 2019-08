Grzegorz Schetyna zaprezentował listę kandydatów KO w Warszawie

​- Prezentujemy "Drużynę Jutra" - ludzi, którzy będą reprezentować wyborców, a nie prezesa partii, nie tych, którzy stają z tyłu i piszą instrukcje, jak niszczyć ludzi - mówił w czwartek lider PO Grzegorz Schetyna, przedstawiając kandydatów Koalicji Obywatelskiej w okręgu warszawskim.

Schetyna mówił, że w najbliższych wyborach Polacy będą mieli wybór między "Polską języka nienawiści" a "Polską dobrze zorganizowaną". Jego zdaniem, obecna ekipa rządząca proponuje mowę nienawiści i język odtrącenia.

- To wszystko, co działo się przez ostatnie cztery lata, to, co widzieliśmy i czemu byliśmy systematycznie poddawani: Rafał Trzaskowski, ja, wielu polityków, ale to nie tylko o politykę chodzi, prof. (Andrzej) Rzepliński, prof. (Małgorzata) Gersdorf, wcześniej Paweł Adamowicz, dziś inni samorządowcy, prezydent (Aleksandra) Dulkiewicz - ci wszyscy, który mają inne zdanie - wyliczał Schetyna.

- My chcemy mieć inne zdanie, chcemy mieć własne zdanie i o tym będziemy mówić, to będziemy powtarzać - oświadczył.

- Dlatego prezentujemy "Drużynę Jutra" - ludzi uśmiechniętych, otwartych, różnych, ale zawsze z własnym zdaniem, zawsze z podniesioną głową, walczących o swoje racje, zawsze będących przekonanymi, że są w polityce, żeby reprezentować wyborców. Nie prezesa swojej partii, nie tych, którzy stają z tyłu i posługują się językiem nienawiści i piszą instrukcje, jak niszczyć ludzi - dodał.

"PiS będzie realizował obietnice za pieniądze samorządów"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił, że stołeczna lista Koalicji Obywatelskiej jest silna i różnorodna.

- Cała ta ekipa - jeżeli wygramy wybory do parlamentu, a jestem przekonany, że te wybory wygramy, że osiągniemy bardzo dobry wynik w Warszawie - będzie pracowała na rzecz rozwoju naszego miasta - zadeklarował.

- Musimy wygrać wybory do parlamentu, dlatego, że już widzimy, że PiS próbuje realizować swoje obietnice za pieniądze samorządów. Nie dajcie się nabrać. Tutaj zwracam się przede wszystkim do warszawianek i warszawiaków - obietnice PiS będą realizowane za wasze pieniądze, już są realizowane za wasze pieniądze. Nie możemy dopuścić, żeby dalej tak było, żeby to właśnie mieszkańcy dużych miast płacili za brak profesjonalizmu ekipy rządzącej, za ich niebywałą bezczelność, ale również za realizację ich obietnic - podkreślił.

Lista KO w Warszawie

W okręgu nr 19 Warszawa listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu otwiera lider PO, były wicepremier, były szef MSWiA i MSZ Grzegorz Schetyna. "Dwójką" na stołecznej liście jest liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Z trzeciego miejsca startuje były europoseł PO, w przeszłości także szef MSZ Dariusz Rosati. Czwarte miejsce otrzymała znana z konserwatywnych poglądów posłanka Joanna Fabisiak. Z piątego miejsca wystartuje szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w stołecznej radzie miasta Jarosław Szostakowski.

Miejsce szóste przypadło byłej wiceprzewodniczącej SLD, byłej wiceszefowej MSWiA Katarzynie Piekarskiej. Na "siódemce" listy znalazł się poseł Michał Szczerba. Z ósmego miejsca o mandat w Sejmie powalczy szef warszawskich struktur Nowoczesnej, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, członek komisji weryfikacyjnej Sławomir Potapowicz. Z "dziewiątki" wystartuje szefowa partii Zielonych w Warszawie Urszula Zielińska. Z dziesiątego miejsca wystartuje były piłkarz m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski, obecnie działacz piłkarski i poseł od kilku kadencji Roman Kosecki.

Z jedenastego miejsca wystartuje dyplomata, menadżer kultury Paweł Potoroczyn. Miejsce dwunaste otrzymała posłanka Alicja Dąbrowska. Z trzynastego miejsca wystartuje blogerka Klaudia Jachira. "Czternastką" został zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski, a "piętnastką" radna Warszawy, jedna z założycielek ruchu Rodzice przeciw Reformie Edukacji Dorota Łoboda.

Szesnaste miejsce przypadło radnej Pragi-Południe Bożenie Manarczyk. Z siedemnastego miejsca wystartuje radny dzielnicy Bielany Wojciech Borkowski. "Osiemnastką" na liście została radna dzielnicy Ursynów Sylwia Krajewska, z dziewiętnastego miejsca wystartuje radny dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk, a z dwudziestego radna dzielnicy Targówek Jolanta Miśkiewicz.

Na liście jest 40 kandydatów.

Z kolei w wyborach do Senatu z okręgu 42 obejmującym Pragę-Południe, Pragę-Północ, Rembertów, Targówek i Wesołą, wystartuje były wicepremier i minister finansów, były marszałek Sejmu, senator Marek Borowski. Z okręgu 43 (Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów) wystartuje senator Barbara Borys-Damięcka, z okręgu 44 (Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz) - były minister kultury Kazimierz Ujazdowski, a z okręgu 45 (Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy oraz Wola) - senator Aleksander Pociej.