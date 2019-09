Hanna Zdanowska poparła Artura Dunina

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO) poparła w poniedziałek kandydata Koalicji Obywatelskiej, obecnego posła Artura Dunina, w wyborach do Senatu. Polityk PO kandyduje w okręgu nr 23 obejmującym zachodnią część Łodzi.

Zdjęcie Hanna Zdanowska /Łukasz Szeląg /Reporter

Zdanowska na spotkaniu z mediami podkreśliła, że popiera Dunina, którego zna od dawna, "z całym przekonaniem i z całym sercem". "Potrzebujemy silnych kandydatów, potrzebujemy dobrych parlamentarzystów, którzy będą walczyli o interesy miasta, które ma duże potrzeby i potrzebuje również silnego wsparcia w Warszawie" - powiedziała.

Zaapelowała do wyborców o oddanie głosu na Dunina, ponieważ - jak mówiła - będzie to głos za Łodzią.

Poparcie nie tylko Zdanowskiej

Kandydata Koalicji Obywatelskiej poparli również radni miejscy i wojewódzcy z Platformy Obywatelskiej. Jak mówili, Dunin to świetny kandydat, a Łódź nie mogła sobie wyobrazić lepszego. Przypomnieli, że jako radni często współpracowali z kandydatem i nigdy nie odmówił im swojej pomocy. Wyrazili nadzieję, że kiedy Dunin zostanie senatorem, ta pomoc będzie jeszcze silniejsza. Podobnie jak Zdanowska i oni zaapelowali do wyborców o poparcie kandydata KO.

"Apelujemy o poparcie Dunina nie tylko do wyborców Koalicji Obywatelskiej, ale również do wszystkich, którzy są w opozycji, do tego, co robi obecnie w Polsce Prawo i Sprawiedliwość" - mówił radny sejmiku województwa łódzkiego Paweł Bliźniuk (PO).

Według radnych, Łódź potrzebuje swojego ambasadora w Warszawie, który będzie skutecznie walczył o łódzkie interesy.

Głos zabrał również przedstawiciel tzw. opozycji ulicznej prof. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak mówił, jest przekonany, że Dunin "gwarantuje jakość parlamentaryzmu, jakość praworządności w Polsce i bliskość z ludźmi, ponieważ jest zawsze aktywny i zaangażowany".

"Mam nadzieję, że po 13 października wrócimy do normalności"

Artur Dunin podziękował za poparcie i zwrócił uwagę, że start w wyborach do Senatu to dla niego kolejne wyzwanie. Wyraził przekonanie, że Senat może okazać się bardzo ważną izbą polskiego parlamentu, ponieważ - jego zdaniem - ma wiele możliwości działania. "Nie będę bał się używać tych narzędzi dla dobra naszego kraju, dla dobra Polek i Polaków" - mówił. Zapewnił, że organizacje, partie i wszyscy, którzy go popierają, będą mogły na niego liczyć, ponieważ - jak przekonywał - jest osobą lojalną, przyjazną i solidną.

"Mam nadzieję, że po 13 października wrócimy do normalności, że prawo będzie znaczyć prawo, a sprawiedliwość - sprawiedliwość. Dzisiaj niestety tak nie jest przez te rządy, które mamy. Od 13 października mam nadzieję, że coś się zmieni i będziemy żyć w normalnym kraju" - powiedział Dunin.

Rywalem Dunina w walce o mandat senatora w okręgu nr 23, będzie kandydat KW PiS, profesor Politechniki Łódzkiej Dominik Sankowski.