Iwona Hartwich uzyskała mandat poselski w wyborach parlamentarnych. Wcześniej, jako jedna z matek protestujących wraz z niepełnosprawnymi dziećmi, dostała zakaz wstępu do Sejmu. W tej sytuacji będzie musiała złożyć specjalny wniosek o zniesienie zakazu.

Zdjęcie Iwona Hartwich /Łukasz Piecyk /Reporter

Startująca z list Koalicji Obywatelskiej w Toruniu Iwona Hartwich została wybrana na posłankę Sejmu nowej kadencji. Pojawił się jednak problem. Po ubiegłorocznych protestach osób niepełnosprawnych i ich rodziców, w którym Hartwich brała udział, otrzymała zakaz wstępu do budynku Sejmu do 27 maja 2020 roku.

"Mam nadzieję, że już jako poseł z mandatem będę mogła wejść do Sejmu" - powiedziała w rozmowie z TVN24 Hartwich.



Zapowiedziała także, że będzie oficjalnie zabiegać o zniesienie zakazu wejścia do Sejmu dla siebie i dla osób, które w 2018 wraz z nią protestowały, domagając się m. in. zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy.