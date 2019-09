Wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego jest w programie PiS. Mamy tę sprawę przemyślaną i nie będzie problemu, żeby projekt ustawy szybko powstał - zapowiedział wicepremier Jacek Sasin.

Zdjęcie Jacek Sasin /Beata Zawrzel /Reporter

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek w Siedlcach podział obecnego województwa mazowieckiego na dwa: województwo obejmujące Warszawę i okolice oraz na województwo mazowieckie. Według lidera PiS, ma to rozwiązać problem zawyżania przez stolicę dochodu na mieszkańca w obrębie Mazowsza.

Sasin pytany w Polskim Radiu, czy plan wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego znajdzie się w programie, który PiS przedstawi w sobotę na konwencji wyborczej w Lublinie, przyznał, że "ta sprawa jest w programie" jego partii.

"W tej kadencji Sejmu doprowadziliśmy do rozdzielenia województwa mazowieckiego na dwa odrębne byty statystyczne. To nie wystarczy, bo w UE panuje zasada, że podmioty statystyczne powinny pokrywać się z podmiotami administracyjnymi. Prowadzimy dyskusję z Komisja Europejską w tej sprawie, w kontekście nowej perspektywy budżetowej (UE - red.). Chodzi o nową perspektywę budżetową i o to, jak będzie traktowane Mazowsze" - mówił Sasin.

Wicepremier ocenił, że Mazowsze wraz z Warszawą jest traktowane jak bogate województwo. "Nie możemy uciekać od faktu, że jest to region niezwykle zróżnicowany. Mamy bardzo bogatą Warszawę, nieodstająca od najbogatszych rejonów Unii i resztę województwa" - stwierdził.

"Taki podział administracyjny (wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego - red.) powinien nastąpić. On nie jest niczym dziwnym, w wielu krajach UE regiony stołeczne są wydzielone i stanowią odrębne jednostki administracyjne. Podobnie powinno być w Polsce. Warszawa różni się diametralnie od Siedlec, od Radomia, od mniejszych miast" - zaznaczył.

Sasin przyznał, że obecnie nie ma projektu ustawy dotyczącej wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, nad którym pracowałby rząd, ale - zapewnił jednocześnie - że PiS "ma tę sprawę przemyślaną" i nie będzie problemu, żeby taki projekt szybko powstał.