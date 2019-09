Jarosław Gowin: Jest dwóch kandydatów na premiera

Powtarzam od wielu miesięcy, że w obozie Zjednoczonej Prawicy jest tylko dwóch potencjalnych kandydatów na premiera - obecny znakomity premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Gowin pytany był w programie "Tłit WP", czy Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem od Mateusza Morawieckiego. "Jeden i drugi ma różne atuty. Ja się w takie rankingi nie będę bawił" - odpowiedział wicepremier.



Morawiecki: Kaczyński byłby lepszy

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek w programie "Fakty po faktach" w TVN24, czy lepszym szefem rządu byłby prezes PiS Jarosław Kaczyński, czy on, powiedział, że Kaczyński byłby lepszym premierem. Dodał, że w PiS jeszcze nie zapadła decyzja, kto będzie premierem po ewentualnej wygranej w wyborach.



Gowin o spektakularnych sukcesach Morawieckiego

Zdaniem Gowina, w ostatnich miesiącach, nawet tygodniach, premier Morawiecki ma "pasmo spektakularnych sukcesów". "Chociażby przyjęty we wtorek projekt zrównoważonego budżetu, to, że jesteśmy bardzo bliscy wynegocjowania kluczowej dla Polski teki w Komisji Europejskiej, czyli teki do spraw rolnictwa, zbliżająca się wizyta prezydenta Trumpa i towarzyszące jej zapowiedzi, czy działania ze strony administracji amerykańskiej" - wyliczał Gowin.

Według niego, w tej chwili "Jarosław Kaczyński jest na pewno politykiem numer jeden w Polsce". "I czy to się komuś podoba, czy nie, to jest stwierdzenie prostego faktu. Czy byłby - jak powiedział premier Morawiecki - najlepszym kandydatem na premiera, to zależy od tego, czego oczekujemy od premiera. Jeżeli decydujemy się na formułę taką, że premierem jest ktoś, kto jest liderem obozu mającego samodzielną większość, to siłą rzeczy takim kandydatem powinien być Jarosław Kaczyński" - podkreślił wicepremier.

"Powtarzam od wielu miesięcy, że w obozie Zjednoczonej Prawicy jest tylko dwóch potencjalnych kandydatów na premiera - obecny znakomity premier - nie jest tajemnicą, że oceniam jego działalność od zawsze właściwie, odkąd Mateusz Morawiecki wszedł do polityki - bardzo wysoko, i lider całego obozu Jarosław Kaczyński" - mówił Gowin.