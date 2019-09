- Propozycje zawarte w programie PiS uwzględniając Sąd Najwyższy w procedurze uchylenia immunitetu parlamentarzysty, zwiększają ochronę przed ewentualnymi naciskami, nieuzasadnionym aresztem - ocenił wicepremier Jarosław Gowin. - Realizacja postulatu PiS nie dokona się bez udziału opozycji - dodał.

W dostępnym od soboty na stronie internetowej partii programie zapisano, że PiS po ewentualnym uzyskaniu większości w kadencji 2019-2023 "złoży wniosek o zmianę treści art. 105 ust. 2-3, a także ust. 5 Konstytucji RP w ten sposób, iż poseł lub senator będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany, decyzją podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego skierowany do Sądu Najwyższego".

Prokurator Generalny - według propozycji PiS - "przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy Prezydium Sejmu i Komisji Regulaminowej Sejmu".

Gowin zaznaczył w radiowych "Sygnałach dnia", że ta część programu wyborczego została, jak rozumie, przygotowana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Rola Sądu Najwyższego

Wicepremier dodał, że obecnie poseł może zostać aresztowany za zgodą Sejmu. "Jest prokurator generalny wyłoniony przez większość parlamentarną i następnie ta sama większość może przegłosować zgodę (na pociągniecie posła do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie go i aresztowanie). Rozwiązania zawarte w programie PiS uwzględniają rolę Sądu Najwyższego, w tym sensie stwarzają większą ochronę dla posłów przed ewentualnymi naciskami, nieuzasadnionym aresztem" - powiedział wicepremier.

Zapytany o zapowiadane w programie PiS zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów, Gowin odparł, że to bardzo delikatna kwestia. "I prokuratorzy, i sędziowie są na pierwszej linii frontu (w walce) ze światem przestępczym, w związku z tym na pewno muszą cieszyć się szczególną ochroną" - zaznaczył.

Gowin dodał jednak, że trudno akceptować sytuacje, w których sędzia jest łapany na gorącym uczynku np. kradzieży, ale korporacja sędziowska nie wyraża zgody na uchylenie mu immunitetu.

Potrzebna aprobata opozycji

"Tu jest przestrzeń do debaty, bo realizacja postulatu PiS-u wymagałaby zmiany konstytucji, a więc nic nie dokona się bez udziału opozycji, dlatego że na pewno Zjednoczona Prawica, o ile wygramy wybory 13 października, no to jednak do większości konstytucyjnej się nie zbliżymy" - powiedział wicepremier.

W programie PiS zapisano, że - jeśli partia uzyska odpowiednią większość - zwróci się do Sejmu o zmianę "art. 181 Konstytucji RP, a także przepisów ustawowych odnoszących się do prokuratorów w ten sposób, by immunitet sędziów i prokuratorów został zniesiony, z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora". "Decyzje o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł Prokurator Generalny, decyzje o tymczasowym aresztowaniu - Sąd Najwyższy" - zapisano w programie PiS.