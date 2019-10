Jarosław Kaczyński napisał list do wyborców

Dzięki państwa zaufaniu Zjednoczona Prawica uzyskała w Sejmie większość bezwzględną, opowiedzieliście się państwo za Polską Plus; mamy program i będziemy go realizować - napisał w liście do wyborców prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W zamieszczonym na profilu partii na Twitterze liście prezes PiS dziękował za oddanie głosu na jego ugrupowanie oraz wsparcie w kampanii wyborczej.



"Dzięki Państwa zaufaniu Zjednoczona Prawica ponownie uzyskała w Sejmie większość bezwzględną, która pozwala nam na dalsze sprawowanie samodzielnych rządów. Głosując na Prawo i Sprawiedliwość, opowiedzieliście się Państwo za Polską Plus, czyli za naszą rodzimą wersją państwa dobrobytu" - napisał Kaczyński do wyborców.

"Wybraliście Państwo taki model rozwoju naszej Ojczyzny, którego celem jest doprowadzenie do tego, by w niezbyt odległej przyszłości wszyscy Polacy mogli się cieszyć takim samym poziomem i jakością życia co mieszkańcy najzamożniejszych krajów europejskich" - dodał prezes PiS.

Przypomniał również zrealizowane oraz planowane programy PiS, w tym Rodzina 500+, wyprawkę szkolną, obniżenie wieku emerytalnego, 13. oraz 14. emeryturę, wzrost płacy minimalnej.

"Zaś oddając głos przeciwko Polsce Minus, powiedzieliście Państwo 'nie' polityce złego rządzenia i niemożności, polityce ciągłego powtarzania, że 'pieniędzy nie ma i nie będzie'. Popierając kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości zagłosowaliście Państwo za Polską godnego życia - solidarną i sprawiedliwą, dbającą o dobro ogółu obywateli. Za Polską kierującą się w polityce wewnętrznej i zagranicznej naszą racją stanu i naszymi interesami" - napisał w liście prezes PiS.

"W najbliższych czterech latach czeka nas wiele ciężkiej pracy. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy są na nią gotowe. Wiemy, co należy zrobić, by Polakom żyło się coraz lepiej. Mamy dobry program i będziemy go konsekwentnie realizować" - dodał Kaczyński.

Wybory parlamentarne, które odbyły się w niedzielę 13 października, wygrało PiS, na które głosowało 43,59 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc, a dalsze: SLD (12,56 proc. głosów), PSL (8,55 proc.) i Konfederacja (6,81 proc.). PiS będzie w najbliższej kadencji Sejmu dysponować 235 mandatami, KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11.

W wyniku wyborów PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.