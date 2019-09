Prezes PiS Jarosław Kaczyński w nadchodzących wyborach odda głos na Małgorzatę Gosiewską. "Proszę o to samo" - zaapelował.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Jarosław Kaczyński razem z Małgorzatą Gosiewską pozowali do zdjęcia banerowego kandydatki PiS.



W piątek warszawska "trójka" pochwaliła się w mediach społecznościowych, że to ona zyska głos Kaczyńskiego w wyborach parlamentarnych.



"Prezes Prawa i Sprawiedliwości premier Jarosław Kaczyński popiera Małgorzatę Gosiewską" - czytamy na jej profilu na Facebooku.



Szef partii zaznaczył, że jest to osoba wrażliwa, uczuciowa i zawsze gotowa nieść pomoc. "Oddam swój głos na Małgorzatę Gosiewską i proszę o to samo" - apeluje.



Gosiewska kandyduje do Sejmu z okręgu 19. (Warszawa) i z trzeciego miejsca na liście. "Jedynką" jest tam sam Kaczyński, a drugie miejsce zajmuje Mariusz Kamiński.