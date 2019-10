- Kampania Koalicji Obywatelskiej była prowadzona w taki sposób, że niestety te wybory nie zostały wygrane - uważa Joanna Mucha, liderka listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu lubelskim. - My mogliśmy to wygrać - oświadczyła.

W poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Liderka listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu lubelskim Joanna Mucha była w poniedziałek na antenie TVN 24 pytana o wynik KO.

"Moim zdaniem te wybory były do wygrania dla nas jako strony opozycyjnej" - powiedziała i podkreśliła, że "my mogliśmy to wygrać".

"I tylko to, że ta kampania została przeprowadzona w taki, a nie inny sposób sprawiło, że niestety nie zostały wygrane" - wyjaśniła Mucha.

Posłanka zwróciła ponadto uwagę, że opozycja stanęła na wysokości zadania pod tym względem, że nie atakowała się w czasie trwania kampanii. "Prawie nie było, poza drobnymi uszczypliwościami, jakichś targów między nami. Wiedzieliśmy gdzie jest prawdziwy przeciwnik polityczny" - zauważyła Mucha.

