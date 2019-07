W sobotę przed południem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaprezentuje "jedynki" na listach wyborczych ugrupowania na jesienne wybory parlamentarne. Ostateczne ustalenia kto i skąd będzie startował zapadły na spotkaniu liderów PiS-Solidarna Polska-Porozumienie.

Wiadomo już, że "jedynką" w Warszawie będzie Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki otworzy listę w Katowicach, natomiast Zbigniew Ziobro będzie liderem listy w Kielcach. W Krakowie na czele listy znajdzie się nazwisko Małgorzaty Wassermann, Jarosławowi Gowinowi przypadnie ostatnie miejsce - dowiedział się dziennikarz RMF FM Marek Balawajder.



"Jedynki" na listach wyborczych PiS-u na jesienne wybory parlamentarne prezes Kaczyński przedstawi jutro.

Szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Joachim Brudziński mówił niedawno, że listy wyborcze zostaną przedstawione w "najszybszym możliwym terminie wynikającym z decyzji prezydenta Andrzeja Dudy". - Właściwie te listy już są gotowe, muszą uzyskać jeszcze akceptację kierownictwa ugrupowania. Możliwe są jeszcze pewne korekty, ale będą to zapewne zmiany kosmetyczne - podkreślił.

PiS tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego powołał nowy sztab wyborczy przed wyborami do Sejmu i Senatu. Szefem sztabu został były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Joachim Brudziński. Na wiceszefa sztabu powołano europosła Tomasza Porębę, który kierował kampaniami zarówno do PE, jak i wcześniej w wyborach samorządowych. Natomiast była premier, obecna europoseł Beata Szydło została szefową rady programowej sztabu wyborczego.

W połowie czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, podczas którego decyzje w sprawie powołania sztabu wyborczego zostały przedstawione parlamentarzystom. Podczas posiedzenia padło zapewnienie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że większość obecnych parlamentarzystów otrzyma miejsca na listach w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się na jesieni.

