To dowód na konieczność reformy polskich sądów, to o czym mówił Sławomir Neumann (PO) jest radykalnym łamaniem zasad praworządności - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w piątek w radiowej Jedynce powiedział, że opublikowane przez TVP nagrania z udziałem Neumanna są dowodem na konieczność zreformowania polskich sądów.

"Te zmiany są po prostu nie do uniknięcia, to jest to, bez czego nasze państwo tak naprawdę sprawnym państwem nie będzie. Nie będzie też państwem demokratycznym i praworządnym. To, o czym on mówił, to jest radykalne łamanie zasad praworządności" - podkreślił.

Prezes PiS powiedział też, że obawia się, iż Platforma Obywatelska ma kłopoty o głębszym charakterze. Ocenił, że są to kłopoty z kulturą.

Jak stwierdził, słowa Neumanna wyraziły również istotę polityki Platformy Obywatelskiej - "czyli jak najdalej od wszelkich względów merytorycznych". "Żadne względy merytoryczne się nie liczą. Nie liczą się interesy Polski, rozwoju, rozwoju wszystkich dziedzin życia. Liczy się tylko to, żeby rządziła Platforma, tylko w innym wydaniu, uzupełnionym o inne formacje" - dodał szef PiS.

Kaczyński ocienił, że ujawnienie taśm Neumanna było "cennym wydarzeniem". "Jeżeli ktoś nie do końca wierzył naszej diagnozie sytuacji, naszej diagnozie opozycji, to w tej chwili - jeżeli liczy się z jakimikolwiek faktami - już nie może mieć wątpliwości" - przekonywał Kaczyński.

W ubiegłym tygodniu TVP Info opublikowało nagranie rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiada się w niej na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

TVP Info w niedzielę wieczorem opublikowało kolejne nagrania z Neumannem, w których polityk mówi m.in. o wyborach samorządowych.