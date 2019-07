Władza może uczynić znacznie więcej, jeśli rozmawia ze społeczeństwem, dlatego prosimy o aktywność i prosimy o rozmowę - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Miedznej Murowanej w woj. łódzkim.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński / Piotr Polak /PAP

W sobotę Jarosław Kaczyński wziął udział w Miedznej Murowanej w Pikniku Rodzinnym #DobryCzasPL.

Reklama

Podczas spotkania prezes PiS przekonywał, że "władza może uczynić nieporównanie więcej wtedy, jeżeli współpracuje - rozmawia ze społeczeństwem i jeżeli społeczeństwo jest aktywne". "Dlatego o tę aktywność tak bardzo prosimy i tak bardzo prosimy o tę rozmowę, żebyśmy wiedzieli co jest najpierw a co potem, jakie sprawy należy rozwiązywać szybko, a z jakimi można poczekać" - mówił do zgromadzonych prezes PiS.

"Wykazaliśmy, że można zrobić dużo"

"Przecież wszystkiego na raz, po tylu latach zaniedbań uczynić się nie da, ale chyba wykazaliśmy w ciągu tych czterech lat, że można zrobić dużo i że można przede wszystkie stworzyć to, co jest podstawą dobrego życia społecznego - narodowego, podstawą demokracji" - powiedział Kaczyński, zaznaczając przy tym, że to jest właśnie wiarygodność. "Myśmy obiecali i zrobili" - dodał.

"To obiecaliśmy jeszcze w tamtych wyborach, zostało zrobione już stosunkowo dawno - oczywiście jeśli spojrzeć na to w perspektywie tylko tego czterolecia. Teraz były kolejne obietnice i też je realizujemy i też z pewnością przed wyborami będą zrealizowane" - zapewnił dodając, że "tak będzie też dalej".

W jego ocenie ta wiarygodność, to nie jest sprawa różnych akcji społecznych, wielkich transferów społecznych, które PiS wykonuje, których symbolem jest 500 plus. "To jest jeszcze sprawa zaufania" - powiedział przypominając, że bez sensu jest akt głosowania, gdy nie dokonuje się tego, co się obiecało.

"To jest wtedy oszustwo, a nie demokracja, a my chcemy prawdziwej demokracji" - zaznaczył, dodając przy tym, że prawdziwa demokracja może być tylko wtedy, gdy istnieje wiarygodność. "My będziemy tej wiarygodności strzegli, strzegli ze wszystkich sił, bo to naprawdę ważne" - stwierdził Kaczyński.

"Są fundamenty prawdziwej polskiej demokracji"

Zdaniem szefa PiS te fundamenty są naprawdę ważne, choć muszą się dopiero wzmocnić, "ale już jednak są wybudowane fundamenty takiej prawdziwej polskiej demokracji". "Nie tylko procedur demokratycznych - bo wybory mogą być także w niedemokratycznym kraju - chodzi o to, żeby te wybory o czymś rzeczywiście decydowały i to czynimy" - ocenił.

Prezes PiS, który na scenie stał razem z mieszkankami miejscowości ubranymi w ludowe stroje, dziękował za zaangażowanie Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkim, którzy angażują się w strukturach przykościelnych oraz przez aktywność gospodarczą. "Polska tradycja wyrasta ze wsi, różnej wsi - takiej, która jest teraz i tej, której już nie ma, ale stąd wziął się ten fenomen nazywany polskością, a to jest coś niesłychanie ważnego, niesłychanie cennego" - mówił Kaczyński.

Apel do rolników

Podkreślił również, że demokracja to nie tylko Sejm, sejmik wojewódzki czy samorząd gminny, ale również inne "formy demokracji zawodowej", dlatego zaapelował do rolników, aby wzięli udział w niedzielnych wyborach do izb rolniczych.

Zaznaczył przy tym, że w wyborach biorą udział "dobrzy kandydaci - postaraliśmy się o to". "Naprawdę co najmniej dwóch w każdej gminie, a w niektórych więcej. Mówię o tych naszych kandydatach. Warto ich poprzeć, warto umocnić te izby, bo dzięki temu na bardzo wiele praktycznych spraw będzie wpływ" - dodał.

Po swoim przemówieniu Kaczyński otrzymał wypalony z płytek ceramicznych obraz Matki Boskiej Trybunalskiej, później rozmawiał bezpośrednio z ludźmi zgromadzonymi na pikniku oraz fotografował się z nimi.