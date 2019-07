Małopolskie struktury PiS zamieściły na Twitterze kontrowersyjną reklamę, promującą konwencję programową partii "Myśląc: Polska", która rozpoczęła się w piątek. We wpisie znalazło się hasło "Przed nami nowe cele" i zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z... karabinem snajperskim.

Wpis ze zdjęciem prezesa PiS opublikowano na Twitterze w piątek. Opatrzono je podpisem: "Przed nami nowe cele".

Fotografia została wykonana w 2006 r. w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Po publikacji zdjęcia, użytkownicy szybko zaczęli je komentować. Głos zabrała m.in. psycholog Dorota Zawadzka. "O mamo. Tego, kto wrzucił to zdjęcie, przeniosłabym na inne stanowisko. Bez dostępu do mediów społecznościowych" - oceniła.



"Przed nami nowe cele i prezes mierzy do nich z karabinu? Bardzo oryginalna reklama dzisiejszej konwencji PiS w Katowicach" - napisał Marcin Zasada, dziennikarz i publicysta "Dziennika Zachodniego".

Wystąpienia liderów

Konwencja pod hasłem "Myśląc: Polska 2019" rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Jak przekonywali politycy PiS, efektem konwencji mają być założenia do programu, z którym PiS wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Sobotnie rozmowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będą koncentrować się wokół zagadnień związanych z polityką zagraniczną, obronnością, rolnictwem, finansami publicznymi, edukacją, sportem, zdrowiem, samorządem terytorialnym, administracją, kulturą i mediami.

Przed południem zaplanowane są wystąpienia liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, lidera Porozumienia - wicepremiera Jarosława Gowina i szefa Solidarnej Polski - Zbigniewa Ziobry. Po południu natomiast głos zabiorą: premier Mateusz Morawiecki i była premier Beata Szydło.