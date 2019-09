Dominika Figurska-Chorosińska odniosła się w mediach społecznościowych do licznych zarzutów, które pojawiły się pod jej adresem po czwartkowym wywiadzie dla Radia Zet. Przypomnijmy - aktorka startująca z ostatniego miejsca na podwarszawskich listach Prawa i Sprawiedliwości oblała test z podstawowej wiedzy na temat polskiego ustroju. "Jako humanistka nie mam głowy do cyfr i w Radiu Zet zwyczajnie zjadł mnie stres" - tłumaczy.

Zdjęcie Dominika Figurska-Chorosińska /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Dominika Figurska-Chorosińska, kandydatka PiS do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych, szerszej publiczności znana z ról w serialach takich jak "M jak miłość" czy "Plebania", zmierzyła się wczoraj na antenie Radia Zet z krótkim testem ze znajomości ustroju politycznego Polski. Niestety, poległa ona na pytaniach m.in. o liczbę posłów, którzy zajmują sejmowe ławy, czy o minimalny wiek kandydata na prezydenta kraju.

Wywiad kandydatki PiS odbił się szerokim echem w sieci. Być może dlatego, postanowiła się z niego wytłumaczyć.

"Kochani! Jako humanistka nie mam głowy do cyfr i w Radiu Zet zwyczajnie zjadł mnie stres. A co się tyczy pierwszego premiera w wolnej Polsce, to faktycznie był nim Tadeusz Mazowiecki, ale dla mnie pierwszy, niekomunistyczny rząd stworzył Jan Olszewski" - słyszymy na nagraniu opublikowanym przez kandydatkę PiS na Facebooku.

"Już wkrótce podzielę się z Wami swoim programem dotyczącym polityki prorodzinnej i edukacji szkolnej. To są sprawy, które najbardziej leżą mi na sercu i które są powodem mojego zaangażowania w politykę. Liczę na takie samo zainteresowanie, jak moim potknięciem w Radiu Zet" - zaznaczyła Figurska-Chorosińska.