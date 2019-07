Katarzyna Piekarska rezygnuje z członkostwa w Sojuszu

Katarzyna Piekarska rezygnuje z członkostwa w SLD - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Sojuszu Anna-Maria Żukowska. Piekarska to jeden z polityków lewicy, którzy - według informacji PAP - w jesiennych wyborach mogą znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie Katarzyna Piekarska / Fot. Grazyna Myslinska /FORUM

Według polityków lewicy, z którymi rozmawiała PAP, Piekarska miałaby wystartować do Sejmu z warszawskiej listy KO.

Reklama

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP Żukowska, formalnie rezygnacja Piekarskiej nie wpłynęła jeszcze do władz partii.

Katarzyna Piekarska to b. wieloletnia posłanka SLD. Kilkukrotnie pełniła też wysokie funkcje partyjne, w tym wiceprzewodniczącej Sojuszu. W wyborach prezydenckich 2005 r. kierowała sztabem Włodzimierza Cimoszewicza.

W latach 2008-2012 Piekarska była szefową mazowieckich struktur SLD. W 2012 r. dość niespodziewanie w wyborach na to stanowisko kilkoma głosami pokonał ją obecny lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Po tej porażce wyrażała w mediach krytyczne opinie na temat sytuacji w partii, wskazując m.in. na niską reprezentację kobiet w gronie szefów regionów. Później kojarzona była z projektem Zjednoczonej Lewicy - uformowanego w 2015 r. koalicyjnego komitetu wyborczego ugrupowań lewicowych, na czele z SLD i Twoim Ruchem, która nie przekroczyła ostatecznie ośmioprocentowego progu i nie znalazła się w Sejmie. W ostatnich wyborach parlamentarnych była "dwójką" - po Barbarze Nowackiej - na warszawskiej liście wyborczej ZL do Sejmu.

W 2016 r., po wyborze Włodzimierza Czarzastego na funkcję szefa Sojuszu, Piekarska wzięła udział w spotkaniu założycielskim utworzonego przez Nowacką stowarzyszenia Inicjatywa Polska skupiającego m.in. szereg polityków związanych z inicjatywą Zjednoczonej Lewicy oraz samorządowców wywodzących się z SLD.

Przed wstąpieniem do Sojuszu Piekarska należała m.in. do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD), Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Do klubu SLD wstąpiła w 1997 r., za namową Leszka Millera. W późniejszych latach działała także w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Młode Kobiety w Polityce oraz Polskim Czerwonym Krzyżu.