Katowice: Kaczyński i Morawiecki omówią propozycje

Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas konwencji tematycznej w Katowicach omówią propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące rozwoju gospodarczego - poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński / Jacek Domiński /Reporter

Podczas konwencji wyborczej w Lublinie, która odbyła się 7 września, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz była premier Beata Szydło, przedstawili zapowiedzi programowe partii przed wyborami parlamentarnymi. Kaczyński zapowiedział wówczas, że program PiS będzie szerzej przedstawiany w trakcie konwencji tematycznych, które będą się odbywały w dalszej części kampanii wyborczej. Pierwsza z nich odbyła się w ostatnią sobotę w Łodzi i dotyczyła polityki społecznej.

Reklama

"Do wyborów planujemy zorganizować jeszcze trzy konwencje tematyczne, dotyczące m.in. polityki zdrowotnej czy rolnictwa. Najbliższa odbędzie się w Katowicach i będzie dotyczyła rozwoju gospodarczego. Premier Morawiecki oraz prezes Kaczyński przypomną nasze dokonania w tym obszarze, a także będą omawiać i rozwijać propozycje gospodarcze z naszego programu wyborczego" - oświadczył Sobolewski.

Wśród propozycji programowych PiS, które liderzy partii przedstawili w Lublinie znalazło się m.in. podniesienie pensji minimalnej od 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, do końca 2020 r. do 3000 zł, a do końca 2023 r. do 4000 zł.

Ponadto PiS zaproponował drugą trzynastą emeryturę w 2021 r., zrównanie dopłat do hektara dla rolników, zwiększenie do 1200 zł minimalnej emerytury, przeznaczenie po 2 mld zł na fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz modernizacji szkoły, podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. do 1 mln euro i dalej do 2 mln euro oraz powołanie specjalnego Funduszu 100 obwodnic.

Po zakończeniu konwencji tematycznej w Katowicach premier oraz szef PiS ruszą w dalszy objazd po kraju. Kaczyński w sobotę weźmie jeszcze udział w konwencji okręgowej PiS w Wadowicach (Małopolska). Natomiast w niedzielę Kaczyński odwiedzi: Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów.

Morawiecki w sobotę ma się spotykać z mieszkańcami Śląska, a w niedzielę odwiedzi kilka miejscowości na Dolnym Śląsku. Jak informują sztabowcy PiS dokładne lokalizacje są jeszcze ustalane.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.