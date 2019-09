"Po wyborach jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd i będzie odpowiadało za losy Polaków, dlatego pokażmy, że w tych ważnych sprawach potrafimy rozmawiać, potrafimy wymieniać poglądy i potrafimy pokazać, że polityka może wyglądać inaczej" - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka KO na premiera, apelując do Jarosława Kaczyńskiego o debatę nad sprawami rodziny.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska / PAP/Paweł Supernak /PAP

"Polacy chcą, żeby politycy ze sobą rozmawiali, dlatego apeluję, proszę prezesa Kaczyńskiego, żeby spotkał się i porozmawiał ze mną na tematy, o których mówił w tej kampanii bardzo dużo, czyli o rodzinie, bo wszystkie problemy naszego kraju ogniskują się w rodzinie. To tutaj rozmawiamy o pracy, o zdrowiu, o problemach związanych zwartościami. Polacy oczekują takiej rozmowy" - powiedziała Kidawa Błońska po spotkaniu warszawskiego sztabu KO.

Według Kidawy-Błońskiej powinna to być debata jeden na jeden. "Liderzy PiS unikają debat, nie chcą rozmawiać, ale ponieważ często kierują się opiniami Polaków i sondażami, skoro sondaże pokazują, że tak nam tym Polakom zależy, może (prezes) na tę debatę ze mną się zdecyduje" - dodała.

"Te wybory to decyzja i wybór, jaka będzie Polska - czy to będzie Polska, w której nienawiść i podziały będą codziennością, Polska, w której hejt będzie w telewizji publicznej, w której nie będzie szacunku Polaka do Polaka. My takiej Polski nie chcemy, chcemy rozmawiać o Polsce merytorycznie" - zadeklarowała. "Po wyborach jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd i odpowiadało za losy Polaków, dlatego pokażmy, że o tych ważnych sprawach potrafimy rozmawiać, potrafimy wymieniać poglądy, pokazać, że polityka może wyglądać inaczej" - dodała.

