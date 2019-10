Klub PSL nowej kadencji: Była minister pracy Jolanta Fedak, Paweł Kukiz oraz dawni politycy PO

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, była minister pracy Jolanta Fedak, dawni politycy PO Jacek Tomczak oraz Marek Biernacki, Paweł Kukiz, a także Władysław Teofil Bartoszewski, pierwszy od lat kandydat ludowców, który zdobył mandat posła w Warszawie, będą w klubie PSL nowej kadencji Sejmu.

Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startowali politycy m.in. Unii Europejskich Demokratów i Kukiz'15, otrzymało w wyborach do Sejmu 8,55 proc. głosów, co przełoży się na 30 mandatów poselskich. Pięć z nich otrzymali kandydaci Kukiz'15: lider ruchu Paweł Kukiz, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka oraz Jarosław Sachajko. Szósty mandat przypadł związanemu z Kukiz'15 Stanisławowi Żukowi.

Paweł Kukiz mówił przed kilkoma dniami, że na dziś jest pewne, że Kukiz'15 wspólnie z PSL tworzy jeden klub: PSL-Kukiz'15-Koalicja Polska. "Jak on się będzie nazywał, to już jest kwestią decyzji" - podkreślił.

Mandat posła otrzymał również były polityk PO Jacek Protasiewicz, obecnie z UED, "jedynka" na wrocławskiej liście PSL. Mandatu nie udało się uzyskać szefowej UED Elżbiecie Bińczyckiej, która otwierała listę w Łodzi.

Wśród polityków PSL, którzy ponownie zasiądą w ławach poselskich są: lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszefowa PSL Urszula Pasławska oraz: Marek Sawicki, Piotr Zgorzelski, Paweł Bejda, Krzysztof Paszyk, Mirosław Maliszewski, Mieczysław Kasprzak, Jan Łopata oraz były polityk Nowoczesnej Radosław Lubczyk. Ten ostatni wywalczył mandat posła dla PSL w okręgu koszalińskim po raz pierwszy od 22 lat.

Mandat posła zdobyła także szefowa Stronnictwa w Lubuskiem Jolanta Fedak, która za rządów PO-PSL była ministrem pracy i polityki społecznej. Posłem został dotychczasowy wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego Jarosław Rzepa, wiceszef PSL Dariusz Klimczak, związany z PSL rolnik, samorządowiec i przedsiębiorca Zbigniew Ziejewski (okręg elbląski), działacz samorządowy Stefan Krajewski (Podlasie), radna Bożena Żelazowska, która startowała z drugiego miejsca na podwarszawskiej liście PSL, była szefowa sejmiku małopolskiego Urszula Nowogórska oraz dotychczasowy wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa.

W Sejmie zasiądą też dwaj byli europosłowie PSL: Czesław Siekierski i Andrzej Grzyb, a także dwaj byli posłowie Platformy Obywatelskiej: Marek Biernacki (b.minister spraw wewnętrznych i administracji), który był liderem listy PSL w okręgu gdyńsko-słupskim oraz Jacek Tomczak, który otwierał listę w Koninie.

Mandat objął również syn Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski. Był on liderem warszawskiej listy PSL i uzyskał 30 tys. 405 głosów. Tym samym PSL po raz pierwszy od 1993 roku, czyli od 26 lat będzie miało posła z tego okręgu. Dotąd ostatnim posłem PSL ze stolicy był marszałek Sejmu "kontraktowego" (1989-91) Mikołaj Kozakiewicz, wybrany do Sejmu z Warszawy w pierwszych pełni wolnych wyborach w 1991 roku. Kadencja tego Sejmu trwała do 1993 r.

Bartoszewski podkreślił, że PSL uzyskało tyle głosów w Warszawie, bo jest partią "centrową i nowoczesną". "I to do warszawiaków przemówiło, dlatego na nas zagłosowali" - zaznaczył. Dodał, że dawniej ludzie uważali PSL za partię wsi. "Ale my pokazaliśmy, że to jest tzw. nowe PSL. My inaczej podchodzimy do rzeczywistości i że można na nas głosować w mieście" - zaznaczył Bartoszewski.

W jego ocenie ludowcy szli do wyborów parlamentarnych z hasłami, które warszawiakom się podobały. "Mówiłem o tym, że jesteśmy najbardziej zieloną partią w tym sensie, że do 2030 roku chcemy mieć 50 proc. energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy za walką ze smogiem". "Jesteśmy też za przedsiębiorcami, dlatego mówiliśmy o możliwości zawieszenia ZUS-u dla osób, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą i są w przejściowych kłopotach, jesteśmy także bardzo mocno zaangażowani w reformę służby zdrowia" - dodał Bartoszewski.

Dopytywany, o co będzie walczył w Sejmie Bartoszewski odparł, że na pewno wejdzie do komisji spraw zagranicznych, bo - jak mówił - ma jakieś pojęcie w tej materii. "A po drugie chciałbym się zająć sprawami energetycznymi, które są powiązane ze sprawami klimatycznymi" - podkreślił.

Wśród posłów Stronnictwa, którzy zasiadali w ławach poselskich kończącej się VIII kadencji Sejmu, a którzy nie uzyskali ponownie mandatu są: Krystian Jarubas, Zbigniew Sosnowski, Genowefa Tokarska, Piotr Walkowski oraz Kazimierz Kotowski.

PSL będzie miało także trzech senatorów, a są nimi: dotychczasowy poseł PSL-UED Michał Kamiński, obecny senator PSL Jan Filip Libicki oraz samorządowiec, dotychczasowy przewodniczący sejmiku kujawsko pomorskiego Ryszard Bober. (PAP)