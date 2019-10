Koalicja Obywatelska ma zastrzeżenia do rejestracji kandydata PiS na senatora w okręgu nr 59, z którego miał startować zmarły w poniedziałek Kornel Morawiecki. Jak wynika z pisma pełnomocnika wyborczego KKW KO do PKW, rejestracja ta mogła zostać dokonana wbrew przepisom wyborczym.

"Rejestracja naszego kandydata Marka Komorowskiego nastąpiła zgodnie z prawem" - zapewnił we wtorkowej rozmowie z PAP pełnomocnik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Pismo sygnowane przez pełnomocnika KKW Koalicja Obywatelska Grzegorza Wójtowicza zamieścił we wtorek na Twitterze szef podlaskich struktur PO i sekretarz generalny Platformy Robert Tyszkiewicz.

"Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie rejestracji kandydata na senatora w okręgu nr 59 Pana Komorowskiego Marka Adama w dniu 30 września br. w związku ze śmiercią kandydata Kornela Andrzeja Morawieckiego" - czytamy w piśmie skierowanym do Państwowej Komisji Wyborczej.

"W ocenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni z treści art. 265a Kodeksu Wyborczego, w tym jego wewnętrznej logiki, wynika, że nie może on mieć zastosowania w przypadku, gdy zdarzenie w postaci śmierci kandydata nastąpiło po 15. dniu poprzedzającym dzień wyborów" - dodano w piśmie.

Na jakiej podstawie zarejestrowano kandydaturę?

Wcześniej we wtorek pytanie w sprawie rejestracji kandydata PiS w okręgu nr 59 Tyszkiewicz wystosował na Twitterze do Państwowej Komisji Wyborczej. "Na jakiej podstawie komisarz wyborczy zarejestrował kandydaturę M. Komorowskiego z PiS do Senatu w okręgu 59? Śmierć K. Morawieckiego nastąpiła na 13 dni przed wyborami, a przepis mówi, że uzupełnienie listy może nastąpić najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów" - zapytał w tweecie sekretarz generalny PO.

Po jakimś czasie odpowiedź na wpis Tyszkiewicza pojawiła się na oficjalnym koncie PKW i Krajowego Biura Wyborczego na Twitterze. "Szanowny Panie, zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu Wyborczego: 'Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu'" - napisali urzędnicy PKW.

Pełnomocnik wyborczy PiS również zapewnił we wtorek, że rejestracja kandydata w okręgu nr 59 nastąpiła zgodnie z prawem. "Poniedziałek był ostatnim możliwym terminem" - zaznaczył Sobolewski.

Kim jest Marek Komorowski?

Marek Komorowski to samorządowiec, w obecnej kadencji wiceprzewodniczący sejmiku województwa podlaskiego. Jego kandydatura została zgłoszona w poniedziałek.

Kornel Morawiecki - działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. W jesiennych wyborach parlamentarnych był kandydatem PiS do Senatu z okręgu nr 59, obejmującego część województwa podlaskiego, m.in. miasta Łomżę i Suwałki.

W związku z jego śmiercią, PiS miał możliwość zgłoszenia nowego kandydata na senatora w tym okręgu pod warunkiem, że stanie się to w poniedziałek do końca godzin pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów.

Ten termin minął właśnie w poniedziałek 30 września. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, zgłoszenie nowego kandydata nie wymagało kolejnej zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów, co jest konieczne przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.