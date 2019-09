Koalicja Obywatelska dokonała także zmian wśród kandydatów do Senatu

Lider PO Grzegorz Schetyna będzie "jedynką" we Wrocławiu, a nie w Warszawie, a kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska w stolicy - to największa zmiana na zaprezentowanych we wtorek listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Zmian dokonano też wśród kandydatów do Senatu.

W ramach tzw. paktu senackiego Koalicja Obywatelska wystawia ostatecznie 74 kandydatów w jednomandatowych okręgach do Senatu, których w sumie jest 100. Pozostałe okręgi "obstawiają" PSL-KP, lewica i działacze samorządowi.

W stosunku tego co zapowiadano 19 sierpnia, wśród kandydatów rekomendowanych przez KO do Senatu zaszły pewne zmiany. Np. w województwie lubelskim zamiast stołecznego radnego Jarosława Kaczyńskiego w Zamościu (okręg nr 19) KO wystawia Rafała Stachurę w Chełmie (okręg nr 18).

W województwie małopolskim nie startuje w Tarnowie Jakub Kwaśny (okręg nr 35 - tam kandydatem jest Zbigniew Karciński z PSL). Zmiana zaszła w województwie mazowieckim. Jolanta Hibner, która miała startować w Radomiu, startuje w Legionowie zamiast burmistrz Legionowa Elżbiety Radwan (okręg nr 40), natomiast w Radomiu (okręg nr 50) startuje Marta Michalska-Wilk.

KO wycofała też kandydaturę Pawła Szymkowicza w Nysie (kandyduje tam z rekomendacji lewicy Jan Woźniak).

Zmiany zaszły również w woj. podkarpackim. W Tarnobrzegu (okręg nr 54) kandyduje dawna posłanka PSL, a potem radna PiS Lidia Błądek, a nie Dariusz Bukowski, a w Krośnie (okręg nr 57) Daria Balon, a nie Marek Klara.

W województwie śląskim KO wystawia kandydata w Myszkowie (okręg nr 68) - to Łukasz Banaś. Zamiast Macieja Gramatyki w Tychach (okręg nr 75) - startuje tu kandydatka lewicy Gabriela Morawska-Stanecka, która wcześniej miała startować w Sosnowcu (okręg 77), skąd ostatecznie kandyduje Joanna Sekuła. W woj. świętokrzyskim w Ostrowcu Świętokrzyskim (okręg 82) nie startuje też Marzena Dębniak - tam ma startować kandydat PSL.

Kandyduje 16 dotychczasowych senatorów

Pozostali kandydaci nie zmienili się w stosunku do 19 sierpnia. Do Senatu kandyduje m.in. 16 dotychczasowych senatorów PO: Barbara Zdrojewska (Wrocław, okręg nr 8), Andrzej Kobiak (Bydgoszcz), Robert Dowhan (Zielona Góra), Władysław Komarnicki (Gorzów Wielkopolski), Jerzy Fedorowicz (Kraków, okręg 32), Bogdan Klich (Kraków, okręg 33), Marek Borowski (Warszawa, okręg 42), Barbara Borys-Damięcka (Warszawa, okręg 43), Aleksander Pociej (Warszawa, okręg 45), Kazimierz Kleina (Słupsk), Sławomir Rybicki (Gdynia), Bogdan Borusewicz (Gdańsk), Leszek Czarnobaj (Malbork), Jerzy Wcisła (Elbląg), Jadwiga Rotnicka (Swarzędz), Tomasz Grodzki (Szczecin).

W wyborach do Senatu startuje też z rekomendacją KO 12 dotychczasowych posłów. Są to: Alicja Chybicka (Wrocław, okręg nr 7), Krzysztof Brejza (Inowrocław), Antoni Mężydło (Toruń), Artur Dunin (Łódź), Elżbieta Stępień (Legnica), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (Wałbrzych), Jolanta Hibner (Legionowo), Stanisław Lamczyk (Chojnice), Beata Małecka-Libera (Dąbrowa Górnicza), Paweł Arndt (Gniezno), Wojciech Ziemniak (Leszno), Magdalena Kochan (Świnoujście).

Ponadto, w Bolesławcu wystartuje były lekkoatleta Władysław Kozakiewicz, w Oleśnicy - były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, w Warszawie (okręg 44) - były minister kultury Kazimierz Ujazdowski, w Opolu - była europosłanka Danuta Jazłowiecka, w Gliwicach - prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, w Jastrzębie-Zdroju - były europoseł PiS i były polityk ugrupowania Polska Jest Najważniejsza Marek Migalski, w Katowicach - były europoseł Marek Plura, a z Piły - były europoseł Adam Szejnfeld.

Samorządowcy na listach KO

Wśród kandydatów KO do Senatu są też samorządowcy. W Jeleniej Górze o mandat senatora ubiegał będzie się były przewodniczący sejmiku dolnośląskiego Jerzy Pokój, w Dzierżoniowie - były senator Stanisław Jurcewicz, w Puławach - były poseł Arkadiusz Kasznia, w Lublinie - były członek zarządu Nowoczesnej Jacek Bury, w Pabianicach - pabianicki starosta Krzysztof Habura, w Tarnowie burmisztrz Artur Kozioł, w Kutnie Krzysztof Debich, w Mińsku Maz. Mirosław Krusiewicz, w Kędzierzynie-Koźlu Beniamin Godyla.

W Białymstoku wystartuje zastępca prezydenta miasta Zbigniew Nikitorowicz, w Bielsku Podlaskim - radny podlaskiego sejmiku Igor Łukaszuk, w Tczewie - wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, w Zabrzu - radna sejmiku śląskiego Halina Bieda.

W Rudzie Śląskiej kandydatem do Senatu jest jeden z liderów Śląskiej Partii Regionalnej Henryk Mercik, w Ostródzie - były senator Stanisław Gorczyca, w Olsztynie - były wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, w Ełku - była burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska, w Poznaniu - były rzecznik MSZ, dziennikarz Marcin Bosacki, w Kaliszu - były prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, w Kołobrzegu - były prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

W Zduńskiej Woli wystartuje Jacek Walczak, w Świdniku - Krzysztof Kamiński, w Oświęcimiu - Maciej Koźbiał, w Nowym Targu - pisarka Maria Nurowska, z Ciechanowa - Andrzej Kamasa, w Mielcu - Tadeusz Urban, w Rybniku - Grzegorz Wolnik, w Bielsko-Białej - Agnieszka Komor, w Cieszynie - Hubert Maślanka, w Kielcach - adwokat Edward Rzepka, w Koninie - Maciej Sytek, w Ostrowie Wielkopolskim - Ewa Matecka.