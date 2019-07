- 14 sierpnia będziemy domykać listy do Sejmu i akceptować listy do Senatu, 17 sierpnia odbędą się rady krajowe ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską, zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego - ogłosił we wtorek Grzegorz Schetyna. Lider PO ujawnił również "jedynki" na listach do Sejmu.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorza Schetyna, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podczas konferencji prasowej / Jakub Kamiński /PAP

Zarząd PO zebrał się we wtorek w siedzibie Platformy przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

"Zarząd zajmie się kształtem list do Sejmu. Cały ubiegły tydzień do przewodniczącego przyjeżdżali przedstawiciele zarządów regionalnych i składali swoje propozycje. Przewodniczący prowadził też różne konsultacje, przede wszystkim z partnerami z koalicji"- mówił przed posiedzeniem wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

W skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą m.in.: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, a także Zieloni.



Zaskoczenia na listach KO?

Schetyna powiedziała na konferencji prasowej, że po zarządzie krajowym PO i konsultacji z partnerami z Koalicji Obywatelskiej przygotowane zostały rekomendacje dla "czołówek" list poselskich.

"Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami (...) jesteśmy umówieni na 14 sierpnia - wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami, będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu, jesteśmy przekonani, że to będzie skład jeszcze szerszy, że będziemy mogli w niekonkurencyjny sposób potraktować innych przedstawicieli partii czy środowisk opozycyjnych w wyborach do Senatu" - powiedział Schetyna.

"16 (sierpnia) ostatnie posiedzenie naszych wspólnych zarządów, 17 (sierpnia) rada krajowa, czy rady krajowe naszych ugrupowań, zaproszeni (są) samorządowcy. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a później zaczniemy zbierać podpisy" - zapowiedział Schetyna, który będzie "jedynką" w Warszawie. Druga na liście będzie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

Jak ujawnił Schetyna, z "jedynkami" na listach znajdą się m.in.: Tomasz Siemoniak (Wałbrzych), Małgorzata Kidawa-Błońska (Wrocław), Krzysztof Brejza (Bydgoszcz), Joanna Mucha (Lublin), Tomasz Zimoch (Łódź), Cezary Grabarczyk (Piotrków Trybunalski), Cezary Tomczyk (Sieradz), Marcin Kierwiński (Płock), Paweł Kowal (Kraków), Joanna Kluzik-Rostowska (Radom), Jan Grabiec (okręg warszawski), Kamila Gasiuk-Pihowicz (Siedlce), Borys Budka (Katowice), Sławomir Neumann (Gdańsk), Tadeusz Ferenc (Rzeszów), Bartłomiej Sienkiewicz (Kielce), Barbara Nowacka (Gdynia).