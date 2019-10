Dwa przypadki zerwania plakatów wyborczych w Przemyślu odnotowali w nocy z soboty na niedzielę policjanci na Podkarpaciu. Wylegitymowali też mężczyznę, który w Rakszawie niósł zwinięty plakat wyborczy - poinformowała PAP w niedzielę rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. Natomiast lubuska policja otrzymała jedno zgłoszenie związane z podejrzeniem jej naruszenia.

Zdjęcie Urna w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej (zdjęcie ilustracyjne) /Darek Delmanowicz /AFP

To kolejne przypadki naruszenia ciszy wyborczej w regionie. W sobotę policja informowała o dwóch takich zdarzeniach. Na jednej z tablic ogłoszeń w Przeworsku zostały wywieszone plakaty wyborcze jednego z kandydatów do Sejmu. Z kolei w Krośnie nieznany sprawca rzucił farbą w szybę sklepową, na której, po wewnętrznej stronie, znajdował się plakat kandydata do Sejmu. Farba częściowo zasłoniła plakat.

Reklama

W niedzielę o godz. 7.00 rozpoczęły się wybory do Sejmu i Senatu. Głosowanie potrwa do godz. 21. Na Podkarpaciu, które podzielone jest na dwa okręgi wyborcze, wszystkie lokale zostały otwarte o czasie.

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Ciszę wyborczą narusza także zrywane plakatów. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny.

Lubuskie: Agitacja na rzecz kandydata

Od chwili obwiązywania ciszy wyborczej lubuska policja otrzymała jedno zgłoszenie związane z podejrzeniem jej naruszenia. Chodzi o wykroczenie dot. agitacji na rzecz jednego z kandydatów do Sejmu na portalu społecznościowym - poinformował w niedzielę PAP rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

"Zgłoszenie wpłynęło w sobotę wieczorem do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim i związane jest z naruszeniem art. 498 Kodeku wyborczego. Za jego popełnienie grozi grzywna. Obecnie trwa wyjaśnianie tej sprawy" - powiedział Maludy.

Lubuska policja nie miała zgłoszeń o zakłóceniach pracy lokali wyborczych w regionie. Maludy zaznaczył, że na czas wyborów siły policyjne zostały wzmocnione. "Jest więcej patroli w okolicach lokali wyborczych, tak by zapewnić porządek publiczny i prawidłowy przebieg wyborów" - dodał.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski poinformował, że do Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze nie dotarły żadne sygnały dotyczące zakłócenia pracy lokali wyborczych.