Koło poselskie Konfederacji już wybrało władze

Jak poinformował w piątek Grzegorz Braun, koło poselskie Konfederacji już pracuje, mimo że prace Sejmu IX kadencji jeszcze się nie rozpoczęły. Posłowie-elekci z koła Konfederacji, choć jeszcze nie było ślubowania, już wybrali swoje władze.

Zdjęcie Jakub Kulesza, Grzegorz Braun, Robert Winnicki, Krzysztof Tołwiński, Łukasz Fomicz na konferencji w sejmie. Zdjęcie ilustracyjne /Piotr Nowak /PAP

Prezes partii KORWiN poseł-elekt Janusz Korwin-Mikke poinformował, że Jakub Kulesza pozostał przewodniczącym koła poselskiego Konfederacji (tak jak w Sejmie VIII kadencji), wiceprzewodniczącym i rzecznikiem prasowym został poseł-elekt Krzysztof Bosak, a dyrektorem biura organizacyjnego Włodzimierz Skalik.

Reklama

Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki podkreślił, że dokonując takiego wyboru władz koła postawiono na "ludzi sprawdzonych w pracy i fachowych". Zwrócił uwagę, że dwie osoby mają doświadczenie parlamentarne - Kulesza był posłem VIII kadencji, a Bosak V kadencji - a także doświadczenie polityczne, medialne i w działalności społecznej.

Kulesza podkreślił, że koło Konfederacji nowej kadencji Sejmu będzie prawie trzykrotnie liczniejsze. "Startowaliśmy do wyborów jako Konfederacja, jako suma trzech środowisk, a za sprawą synergii okazało się, że Konfederacja to jest coś więcej. I dlatego tworzymy koło Konfederacja. Razem będziemy walczyć o idee, na które głosowało 1 mln 250 tys. wyborców. Jako Konfederacja będziemy wspólnie realizować program, który obiecaliśmy wyborcom" - oświadczył.

Na pytanie o wyznaczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę na 12 listopada pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji, Kulesza zwrócił uwagę, że 4 lata temu inauguracyjne posiedzenie Sejmu także odbyło się 12 listopada, a doskonale to pamięta, bo obchodził wtedy swoje 25 urodziny.

"Prezent urodzinowy"

"Teraz będą moje 29 urodziny i przepiękny prezent, że jeszcze więcej 'wolnościowców', przedstawicieli ideowej prawicy, znajdzie się na tym pierwszym posiedzeniu" - dodał. Przyznał, że smuci go jednak tak odległy, ostatni z możliwych termin. "Nie wiem, czego osoby wpływające na tę decyzję się bały. My nie zamierzamy czekać aż do 12 listopada. Dowodem na to jest dzisiejsze, pierwsze posiedzenie koła Konfederacji, na którym już rozpoczęliśmy przygotowania do ciężkiej pracy" - stwierdził Kulesza.

Do Sejmu IX kadencji 11 kandydatów z list Konfederacji: Braun, Korwin-Mikke, Winnicki, Bosak i Kulesza oraz Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz, Artur Dziambor, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i Krystian Kamiński.

Jak poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu, odbędzie się uroczystość wręczenia posłom kolejnej kadencji zaświadczeń o wyborze. 25 października zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie.

Na inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu i Senatu posłowie oraz senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu; tradycyjnie prezydent może wygłosić orędzie.