Działające w Krakowie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych zaapelowało w niedzielę do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe skreślenie z listy kandydatów do Sejmu Klaudii Jachiry. Członkowie organizacji domagają się także skierowania wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez kandydatkę przestępstwa znieważenia bohaterów Armii Krajowej.

Zdjęcie Klaudia Jachira /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /East News

W liście otwartym przekazanym mediom działacze POKiN piszą, że Jachira zamieściła na Twitterze zdjęcie wykonane pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, na którym przed hasłem "Bóg Honor Ojczyzna" znajduje się kandydatka i dwie młode osoby trzymające transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege".

"Przejaw jawnej pogardy"

Reklama

"To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą" - napisał w liście rzecznik Porozumienia dr Jerzy Bukowski.

Dodał, że wśród członków Koalicji Obywatelskiej jest zapewne wiele osób, które "poczuły się zażenowane i zniesmaczone podłym zachowaniem Klaudii Jachiry". "Mamy nadzieję, że nie brak ich również w sztabie wyborczym tego ugrupowania" - napisał rzecznik, domagając się błyskawicznej reakcji na "uwłaczający bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej skandal".

Zdjęcie przed pomnikiem

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudia Jachira zamieściła na Twitterze zdjęcia z piątkowego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w którym wzięła udział. "Bądźmy solidarni z przyszłymi pokoleniami. Chrońmy klimat i planetę. Wspaniała energia młodych na wczorajszym marszu daje nadzieję! Obiecuję wam, że w Sejmie walczyć będę o waszą przyszłość na zdrowej planecie" - napisała Jachira.

Wśród opublikowanych zdjęć znajduje się jedno, wykonane pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który znajduje się w okolicach Sejmu. Na zdjęciu na tle napisu "Bóg Honor Ojczyzna" znajduje się Jachira oraz dwie młode osoby, które trzymają transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege".

Fotografia zniknęła z profilu Jachiry na Twitterze, ale w mediach społecznościowych krążą posty z informacją, że w internecie nic nie ginie.



Blogerka Klaudia Jachira startuje z trzynastego miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.