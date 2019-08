W niedzielę komitet lewicy zaprezentuje liderów swoich list wyborczych do Sejmu. Z informacji PAP wynika, że mają się wśród nich znaleźć liderzy SLD i Lewicy Razem: Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg, a także m.in. wiceszefowa SLD Joanna Senyszyn czy Krzysztof Śmiszek (Wiosna).

Zdjęcie Lewica prezentuje szyld, pod którym wystartuje w wyborach parlamentarnych / Radek Pietruszka /PAP

Na początku tygodnia SLD, Wiosna i Lewica Razem - trzy ugrupowania, które współtworzą oparty na strukturach Sojuszu lewicowy komitet na jesienne wybory parlamentarne - zaakceptowały wynegocjowane przez siebie wcześniej ustalenia, co do podziału pierwszych trzech miejsc na wspólnych listach w 41 okręgach do Sejmu.

Reklama

Oficjalne przedstawienie 41 "jedynek" lewicowego komitetu ma nastąpić na niedzielnej konferencji prasowej na schodach Ogrodów Frascati w Warszawie, nieopodal zabudowań sejmowych. Oprócz liderów list - jak dowiedziała się PAP w sztabie lewicy - przedstawiona ma na niej zostać również identyfikacja wizualna komitetu. Liderzy: SLD, Wiosny i Razem zapowiedzą też konwencję lewicy, która oficjalnie zainicjuje kampanię wyborczą ich komitetu.

Od poniedziałku czołówki lewicowych list mają być prezentowane podczas 41 konferencji regionalnych. Rozpocznie się również zbiórka podpisów mająca na celu rejestrację list.

"Jedynki" lewicy

Według nieoficjalnych informacji PAP, partnerzy uzgodnili m.in., że przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty ma wystartować z pierwszego miejsca w Sosnowcu. Z ramienia jego partii wśród liderów list mają znaleźć się ponadto m.in.: wiceszefowie Sojuszu Joanna Senyszyn (Gdynia) i Andrzej Szejna (Kielce), wiceprezydent Łodzi i lider lokalnych struktur SLD Tomasz Trela (Łódź), były prezes TVP Robert Kwiatkowski (Toruń), szef dolnośląskich struktur SLD i były sekretarz generalny ugrupowania Marek Dyduch (Wałbrzych), była posłanka Sojuszu Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Legnica) oraz kandydat SLD na prezydenta Warszawy z ostatnich wyborów samorządowych Andrzej Rozenek (okręg podwarszawski).

Z rekomendacji Wiosny pierwsze miejsca na listach Lewicy do Sejmu mają przypaść m.in. sekretarzowi generalnemu ugrupowania Krzysztofowi Gawkowskiemu (w Bydgoszczy), wywodzącemu się ze środowiska Krytyki Politycznej socjologowi Maciejowi Gduli (w Krakowie), Krzysztofowi Śmiszkowi - prawnikowi i aktywiście antydyskryminacyjnemu, a prywatnie partnerowi Roberta Biedronia (we Wrocławiu) oraz członkini zarządu Wiosny Anicie Sowińskiej (w Piotrkowie Trybunalskim). "Jedynki" mają również otrzymać koordynatorki lokalnych struktur ugrupowania: Anita Kucharska-Dziedzic (Zielona Góra), Katarzyna Ueberhan (Poznań), Beata Maciejewska (Gdańsk) oraz Małgorzata Prokop-Paczkowska (Koszalin).

Robert Biedroń nie wystartuje

Do Sejmu nie startuje sam Robert Biedroń, który w maju - wraz z dwojgiem innych kandydatów swojego ugrupowania - zdobył w wyborach mandat w Parlamencie Europejskim. Lider Wiosny kieruje natomiast sztabem wyborczym lewicowego komitetu.

Sześć "jedynek" na listach Lewicy do Sejmu uzyskała na podstawie negocjacji z partnerami Lewica Razem. W Warszawie, Katowicach, Opolu i Sieradzu "jedynki" uzyskali członkowie zarządu tej partii: Adrian Zandberg, Maciej Konieczny, Marcelina Zawisza i Paulina Matysiak. Listę Lewicy w okręgu konińskim otworzy Paulina Nowak, która była liderką listy Razem w okręgu obejmującym Konin także w ubiegłorocznych wyborach do sejmiku wojewódzkiego, a "jedynka" lewicowego komitetu w Siedlcach przypadła rzeczniczce Lewicy Razem Dorocie Olko.

Pytany o kształt zaakceptowanych m.in. przez jego ugrupowanie czołówek list Lewicy, Robert Biedroń mówił, że będą one "mocne i różnorodne". "Ta różnorodność będzie chyba największą siłą lewicy, bo do tej pory szła ona do wyborów rozbita - na tradycyjną lewicę, na młodą lewicę bardzo socjalistyczną nawet czasami i taką, która szukała środka i centrum; dzisiaj, po raz pierwszy, wszyscy wyborcy lewicowi mają wybór, na jednej liście" - przekonywał szef sztabu lewicy.

Pierwotnie lewicowy komitet miał wystartować w październikowych wyborach pod szyldem KW Lewica. W związku z komplikacjami proceduralno-prawnymi wokół zmiany oficjalnego skrótu nazwy SLD na "Lewica", w środę zarejestrowano jednak w PKW Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. W czwartek liderzy trzech ugrupowań poinformowali, iż - dopóki sąd nie zarejestruje zmiany skrótu nazwy SLD - pójdą do wyborów pod nazwą KW SLD, ale ze znakiem graficznym "Lewica", który został zarejestrowany.